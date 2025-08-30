प्रश्नमंजूषा स्पर्धेसाठी उरले अवघे तीन दिवस
पिंपरी, ता. ३० ः गणेशोत्सवानिमित्त ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या पिंपरी-चिंचवड आवृत्तीने ‘माय फ्रेंड श्रीगणेशा’ ही अर्धदैनिक आकारातील पुरवणी बुधवारी (ता. २७) प्रसिद्ध केली आहे. त्यामधील प्रश्नमंजूषा सोडवून भरघोस बक्षीसे जिंकण्याची संधी सर्व गणेशभक्त आणि वाचकांना मिळणार आहे. स्पर्धेची प्रवेशिका (उत्तरपत्रिका) बुधवारच्या ‘पिंपरी-चिंचवड टुडे’मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. ती जमा करण्यासाठी अवघे तीन दिवस उरले आहेत. मंगळवारी (ता. २) सायंकाळपर्यंत प्रवेशिका जमा करायची आहे.
लहान- थोरांचा खऱ्या अर्थाने मित्र असलेल्या श्रीगणेशाची माहिती पुढच्या पिढीला व्हावी, हा ‘माय फ्रेंड श्रीगणेशा’ पुरवणीचा उद्देश आहे. त्यामध्ये गणपतीविषयीची माहिती कीर्तन स्वरूपात देण्यात आली आहे. त्यावर आधारित लेखांचा व त्यावरील प्रश्नमंजूषा स्पर्धेचा समावेश पुरवणीत आहे. कुटुंबातील लहान-थोरांनी एकत्र येऊन गणपतीची माहिती व सामान्य ज्ञानाचा वारसा एकमेकांना देत प्रश्नपत्रिका सोडवावी, असा हेतू यामागे आहे.
प्रश्नांची उत्तरे उत्तरपत्रिकेत नोंदवायची आहेत. तसेच, सुवाच्य अक्षरात आपले नाव व इतर माहिती लिहून उत्तरपत्रिका आपापल्या भागातील केंद्रावर मंगळवारपर्यंत (ता. २ सप्टेंबर) पोचवायच्या आहेत. या केंद्रांची नावे उत्तरपत्रिकेतच नमूद आहेत. स्पर्धेचा निकाल ‘ड्रॉ’ पद्धतीने काढण्यात येईल. निकाल गुरुवारच्या (ता. ४ सप्टेंबर) अंकात प्रसिद्ध केला जाईल. गुरुवारीच (ता. ४) बक्षीस वितरण होईल. तर मग, सज्ज व्हा! पुरवणी वाचून प्रश्नमंजूषा सोडवा आणि बक्षीसे जिंका.
अधिक माहितीसाठी संपर्क : ९३०७७१५९०३
