पुणे
गणरायाला निरोप देताना आक्रीत घडले
पुणे, ता. ७ : जिल्ह्यात शनिवारी (ता. ६) वाजत गाजत लाडक्या गणरायाचा विसर्जनाचा सोहळा सुरू होता; मात्र या सोहळ्याला दुर्दैवी किनार लागली आहे. जिल्ह्यात गणपती विसर्जनासाठी गेलेले सहा जण बुडाले. चार जणांचे मृतदेह हाती लागले असून दोघांचा अद्यापही शोध लागलेला नाही. रविवारी (ता. ७) दिवसभर या दोघांचा विविध पथकांद्वारे शोध सुरूच होता. यात चाकण (ता. खेड) परिसरात चौघे तर तळेगाव ढमढेरेत व निमगाव सावा (ता. जुन्नर) प्रत्येकी एक असे सहा जण बुडाले आहेत. तर वडगाव कांदळी (ता. जुन्नर) येथे नदीमध्ये बुडत असलेल्या एकाचा जीव वाचविण्यात यश आले आहे. या घटनांमुळे गणेशोत्सवाच्या उत्साहावर शोककळा पसरली.