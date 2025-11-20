‘व्हिजन’, ‘ऑर्किड’, ‘इंदिरा’ची आगेकूच
पुणे, ता. २० ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स १४ वर्षांखालील मुलांच्या क्रिकेट स्पर्धेत वाकड येथील इंदिरा नॅशनल स्कूल, मांजरीतील ऑर्किड द इंटरनॅशनल स्कूल आणि शिरूर येथील व्हीजन इंटरनॅशनल स्कूलने गुरुवारी त्यांच्या प्रतिस्पर्धी संघांचा दारुण पराभव केला.
सासवड-बोपदेव रस्त्यावरील ट्रिनिटी महाविद्यालयाच्या मैदानावर ही स्पर्धा भरविण्यात आली आहे. पहिल्या सामन्यात
इंदिरा नॅशनल स्कूलने येवलेवाडी येथील भक्तिवेदांत मॉडेल स्कूलचा तब्बल ८० धावांनी तर व्हीजन इंटरनॅशनलने वानवडीतील क्रूट मेमोरिअल स्कूलचा ४१ धावांनी पराभव केला. इंदिरा नॅशनलच्या अमेय चपळगावकरने भक्तिवेदांत मॉडेल विरुद्ध खेळताना २८ चेंडूंतील ६१ धावांच्या तुफानी खेळी केली. दुसऱ्या सामन्यात व्हीजन इंटरनॅशनलच्या शिवराज चौहान यानेही क्रूट मेमोरिअल विरुद्ध प्रभावी फलंदाजी केली. मात्र, दुखापतीमुळे त्याचे अर्धशतक अवघ्या ३ धावांनी हुकले. अन्य एका सामन्यात ऑर्किड द इंटरनॅशनल स्कूलने लुल्लानगर येथील माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट हायस्कूलवर आठ गडी राखून विजय मिळविला.
संक्षिप्त धावफलक ः
इंदिरा नॅशनल ः १० षटकांत २ बाद १३४ (अमेय चपळगावकर ६१, आर्यन सागरे नाबाद २४, अवांतर धावा २७) वि.वि. भक्तिवेदांत मॉडेल ः १० षटकांत ९ बाद ५४ (चैतन्य सायल १४, अवांतर धावा १९, सम्यक कांबळे २-७, अंशुमन वाघ १-२) सामन्याचा मानकरी ः अमेय चपळगावकर.
व्हिजन इंटरनॅशनल ः १० षटकांत ४ बाद १०८ (शिवराज चौहान, दुखापतीने बाहेर ४७, श्रेयश थोरात १२, अवांतर धावा ४२, मोहित गायकवाड २-१६, बुऱ्हानुद्दीन कुरेशी १-१९) वि.वि. क्रूट मेमोरिअल स्कूल ः १० षटकांत १ बाद ६७ (पियुष टपके नाबाद ३१, मोहित गायकवाड १५, हर्षल काळे १-११) सामन्याचा मानकरी ः शिवराज चौहान.
ऑर्किड द इंटरनॅशनल ः ८.४ षटकांत २ बाद ७७ (राजवीर पवार नाबाद २५, दर्शिल झेंडे नाबाद १५, अवांतर धावा २२, कुणाल सावंत १-९) वि.वि. माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट हायस्कूल ः १० षटकांत २ बाद ७६ (दीपक जिंगे नाबाद २९, जॉय शेट्टी २५) सामन्याचा मानकरी ः राजवीर पवार
