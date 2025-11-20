आर्येश राऊत, मनन जैनचा आक्रमक खेळ
पुणे, ता. २० ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स फुटबॉल स्पर्धेत १४ वर्षांखालील सामन्यांमध्ये कर्वेनगरच्या मिलेनियम नॅशनल, कोंढवा येथील पी.जी.के.एम स्कूल व चिंचवडमधील एल्प्रो इंटरनॅशनल स्कूलने प्रतिस्पर्धी संघांना गुरुवारी (ता.२०) पराभूत केले. यावेळी एल्प्रो इंटरनॅशनलच्या आर्येश राऊत व पी.जी.के.एम स्कूलच्या मनन जैन यांनी आक्रमक खेळाचे प्रदर्शन करत प्रत्येकी दोन गोल केले.
भारती विद्यापीठाच्या फुटबॉल मैदानावर ही स्पर्धा सुरू आहे. कर्वेनगरच्या मिलेनियम नॅशनल स्कूलने कोथरूडच्या माईर्स एम.आय.टी स्कूलवर २-० असा विजय मिळविला. नील जोशी याने सुरुवातीच्या तीन मिनिटांतच एक गोल करत संघाचे खाते उघडले. शेवटच्या मिनिटाला वेदांत सप्ते याने एक गोल केला. दुसरा सामना चिंचवड येथील एल्प्रो इंटरनॅशनल स्कूल आणि खराडीच्या व्हिक्टोरिअस किड्स स्कूलमध्ये रंगला. त्यात एल्प्रो इंटरनॅशनलने व्हिक्टोरिअस किड्सवर ३-० असा विजय मिळविला. एल्प्रो इंटरनॅशनलच्या क्रिशव सिंग याने सामना सुरू होताच उत्कृष्ट गोल केला. तर अचूक पासिंगच्या जोरावर आर्येश राऊत याने सातव्या आणि सोळाव्या मिनिटांत दोन गोल केले.
दिल्ली पब्लिकचा पराभव
शेवटच्या सत्रात कोंढवा पी.जी.के.एम स्कूलने हिंजवडीच्या दिल्ली पब्लिक स्कूलवर ३-० असा एकतर्फी विजय मिळविला. त्यात पहिल्या सत्रामध्ये सहाव्या व सोळाव्या मिनिटाला पी.जी.के.एमच्या मनन जैन याने सलग दोन गोल करत संघाला मोठी आघाडी मिळवून दिली. यासोबतच पी.जी.के.एम संघाच्या खेळाडूंनी अचूक पासिंग, चपळ हालचालींच्या जोरावर दिल्ली पब्लिक स्कूलवर दबाव कायम ठेवला. पी.जी.के.एम. संघाचा क्रिशव सिंग याने शेवटच्या सत्रात एक गोल केला.
