‘व्हिजन’, ‘आर्यन्स वर्ल्ड’, ‘ब्लॉसम पब्लिक’ची आगेकूच
पुणे, ता. २३ : शिरूर येथील व्हिजन इंटरनॅशनल स्कूल, वारजे येथील आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल आणि न्यू नऱ्हेमधील ब्लॉसम पब्लिक स्कूलने आगेकूच कायम ठेवत पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स क्रिकेट स्पर्धेमध्ये १४ वर्षांखालील मुलांच्या गटात पुढील फेरी गाठली.
मुंढवा येथील ट्रिनिटी इंटरनॅशनल स्कूलच्या मैदानावर ही स्पर्धा सुरू आहे. सामनावीर रुद्र सानपच्या कामगिरीच्या जोरावर व्हिजन इंटरनॅशनल स्कूलने मांजरी येथील ऑर्किड द इंटरनॅशनल स्कूलचा १६ धावांनी पराभव केला. दुसऱ्या सामन्यात अद्वैत सोनवणेच्या ४५ धावांच्या बळावर आर्यन्स वर्ल्ड स्कूलने येरवडा येथील विबग्योर स्कूलला सात गड्यांनी तर अविष्कार पलंगेच्या भेदक माऱ्याच्या जोरावर ब्लॉसम पब्लिक स्कूलने चिंचवड येथील नॉव्हेल इंटरनॅशनल स्कूलला १४ धावांनी पराभूत केले.
शनिवारी खेळल्या गेलेल्या सामन्यांत शुभम पानसेच्या अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर भूगाव येथील श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिरने बिबवेवाडी येथील पुष्पा इंटरनॅशनल स्कूलचा दहा गडी राखून धुव्वा उडविला. त्यानंतर दुसऱ्या लढतीत हडपसर येथील छत्रभुज नरसी स्कूलने कोथरूडच्या एमईएस बाल शिक्षण मंदिर स्कूलचा आठ गडी राखून पराभव केला. या सामन्यात छत्रभुजच्या सिद्धार्थ मालपतीने २६ चेंडूंत ३४ धावा काढून विजयात मोलाचा वाटा उचलला. तिसऱ्या लढतीत एरंडवणे येथील अभिनव विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूलने चिंचवडच्या केंब्रिज इंटरनॅशनल स्कूलवर नऊ गडी राखून आणि शेवटच्या सामन्यात वाकड येथील इंदिरा नॅशनल स्कूलने हिंजवडी येथील दिल्ली पब्लिक स्कूलवर ८० धावांनी दणदणीत विजय नोंदवून पुढील फेरीत प्रवेश निश्चित केला.
संक्षिप्त धावफलक
व्हिजन इंटरनॅशनल : १० षटकांत ४ बाद ८१ (शिवराज चव्हाण २१, वेदांत नाईक १-२०) वि. वि. ऑर्किड द इंटरनॅशनल : १० षटकांत ४ बाद ६५ (राजवीर पवार २०, रुद्र सानप २-७, लक्ष्य गायकवाड २-९).
विबग्योर : १० षटकांत १ बाद ९८ (ऐमन जरिया ४१, विहान डे ३३) पराभूत वि. आर्यन्स वर्ल्ड : ९.५ षटकांत ३ बाद ९९ (अद्वैत सोनवणे ४५, सिद्धेश नाईक २८, ऐमन जरिया १-१४).
ब्लॉसम पब्लिक : १० षटकांत ३ बाद ९९ (संस्कार टोगे २३, कौस्तुभ जांभळे २०, ओम गायकवाड २०, पार्थ वरभे १-१२) वि. वि. नॉव्हेल इंटरनॅशनल : १० षटकांत ७ बाद ८५ (पार्थ वरभे १७, अवनिश यादव १७, आदित्य नाईक १७, अविष्कार पलंगे ३-६, ओम गायकवाड २-१३).
पुष्पा इंटरनॅशनल, बिबवेवाडी : १० षटकांत ४ बाद ५२ (प्रत्युष बांगी १४, मल्हार लिमये १३, शुभम पानसे २-१४) पराभूत वि. श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर : ३.४ षटकांत बिनबाद ५४ (विष्णू मुल्या नाबाद २२, शुभम पानसे नाबाद १६).
एमईएस बाल शिक्षण मंदिर : १० षटकांत ३ बाद ७३ (नेहाद फाटक २१, विराज दरेकर १८, अगस्त्य कुलकर्णी १-१२) पराभूत वि. छत्रभुज नरसी स्कूल : ९.४ षटकांत २ बाद ७४ (सिद्धार्थ मालपती ३४, अगस्त्य कुलकर्णी २१).
केंब्रिज इंटरनॅशनल : १० षटकांत सर्वबाद ५९ (चिन्मय आनंद १३, आरव उगले २-१, क्षितिज एरंडे २-२३) पराभूत वि. अभिनव विद्यालय इंग्लिश मीडियम : ८.३ षटकांत १ बाद ६० (अबीर जोगळेकर २१, पार्थ धोत्रे १४).
इंदिरा नॅशनल : १० षटकांत ५ बाद १२५ (शर्विल लेले ३०, अमेय चपळगावकर २४, आरव सिंग २१) वि. वि. दिल्ली पब्लिक : ७.५ षटकांत सर्वबाद ४५ (तन्मय श्रावल्ली १२, प्रत्युष रासकर ३-७, अंशुमन वाघ ३-८).
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.