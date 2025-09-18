विद्यार्थ्यांनी आनंदासाठी कला जोपासावी : गाढवे
कुरुळी, ता. १८ : ‘‘विद्यार्थ्यांनी केवळ परीक्षेपुरते चित्र न रेखाटता, आपल्याला आनंद मिळेल अशी कला जोपासली पाहिजे. चित्रकला ग्रेड परीक्षा ही भविष्यातील करिअरची पहिली पायरी आहे. एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट परीक्षांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत असते. विद्यार्थ्यांनी चित्रकला स्पर्धा असो वा परीक्षा त्यात आवर्जून सहभागी झाले पाहिजे,’’ असे प्रतिपादन एच.ए. स्कूल पिंपरी येथील कलाध्यापक रमेश गाढवे यांनी केले.
‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘सकाळ एनआयई’ उपक्रमांतर्गत कुरुळी (ता. खेड) येथील आनंद इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे शासकीय रेखाकला व चित्रकला अभ्यासक्रमावर आधारित एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट परीक्षा मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. यावेळी संस्थेचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. अनिल काळे, प्राचार्या सरला रेवगडे, कलाशिक्षक आदित्य वाजे, जगदीश मुळीक उपस्थित होते.
यावेळी विद्यार्थ्यांना संकल्पचित्र, वस्तुचित्र, स्थिरचित्र, अक्षरलेखन याबाबत प्रात्यक्षिक व दृकश्राव्य माध्यमातून मार्गदर्शन केले. गाढवे म्हणाले, ‘‘चित्रकला ही रेखांच्या माध्यमातून साकारली जाते. हलक्या हाताने प्रथम चित्र साकारले पाहिजे. आकृतीनुसार चित्र प्रमाणबद्ध असले पाहिजे. रंगसंगतीचा योग्य वापर करता आला पाहिजे. सावली व उजेडाची रचना साकारताना बारीकसारीक निरीक्षण चित्रात उतरवावे. चित्र साकारताना मुख्य चित्र प्रथम रेखाटावे. नंतर काळ्या सीडी मार्करने आउटलाइन, आकृत्यांचे केस, नाक, डोळे गिरवावे. आपल्या कल्पनाशक्तीचा वापर केल्यास अधिकाधिक सुंदर चित्र साकारता येते. या परीक्षेचा उपयोग भविष्यात आर्किटेक्चर, ड्राफ्टसमन, इंटेरिअर डिझायनर, ऍनिमेशन आदी क्षेत्रांत होऊ शकतो.’’ यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट परीक्षेला सामोरे जाताना पूर्वतयारी याबाबत मार्गदर्शन केले. ‘सकाळ एनआयई’चे वरिष्ठ व्यवस्थापक विशाल सराफ यांनी संयोजन केले.
