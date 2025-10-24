जुन्नरमध्ये आदिवासी युवक-युवतींसाठी प्रशिक्षण निवड मेळावा
जुन्नर, ता. २४ : पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी युवक-युवतींसाठी एक सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली असून येत्या रविवारी (ता. २६) जुन्नर येथील आदिवासी समाज प्रबोधिनीमध्ये मोफत प्रशिक्षण निवड मेळावा घेण्यात येणार आहे.
हा उपक्रम शबरी आदिवासी वित्त आणि विकास महामंडळ, नाशिक यांच्या एकलव्य कुशल योजने अंतर्गत राबविण्यात येत असून, त्याची अंमलबजावणी सकाळ माध्यम समूहाच्या सिमासेस लर्निंग एलएलपी या प्रशिक्षण संस्थेमार्फत केली जात आहे. गेल्या एक वर्षापासून पुणे जिल्ह्यात या संस्थेमार्फत मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण सुरू असून, १० वी पास/नापास ते पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी विविध व्यावसायिक कोर्सेस उपलब्ध आहेत. या प्रशिक्षणानंतर खात्रीशीर नोकरीची संधी संस्थेमार्फत उपलब्ध करून दिली जात आहे.
जुन्नर आणि परिसरातील आदिवासी समाजातील युवक-युवतींना या उपक्रमाचा लाभ मिळावा यासाठी आदिवासी समाज प्रबोधिनी, लोकनियुक्त सरपंच संघटना आणि पेसा संघटना-जुन्नर तालुका यांच्या वतीने या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. जे विद्यार्थी यासाठी इच्छुक आहेत त्यांनी सोबत येताना पासपोर्ट साईज फोटो, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र, पूर्ण शैक्षणिक कागदपत्रे, आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, बँक पासबुक ही कागदपत्रे सोबत आणावीत. शैक्षणिक पात्रता : किमान दहावी उत्तीर्ण ते पदव्युत्तर वयोमर्यादा : १८ ते ३५ वर्ष
अधिक माहितीसाठी संपर्क : ९०२८९५४४३०/९०२८९५४४२९