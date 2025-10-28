वेदान्तश्री:
पुणे

वेदान्तश्री:

Published on

‘वेदान्तश्री:’
यंदा ‘वेदान्तश्री:’ हा आरोग्यविषयक दिवाळी अंक आहे. यंदाचे १७ वे वर्ष आहे. हा अंक आरोग्य, योग आणि व्यायाम या विषयाभोवती अत्यंत सुसंगतपणे विणलेला आहे. सुरुवातीपासूनच वाचकांशी संवाद साधत आरोग्यदायी जीवनाची शुभेच्छा देणारा सूर जाणवतो. अंकात योगशास्त्राचा प्राचीन संदर्भ देत त्याचे आधुनिक जीवनातील महत्त्व स्पष्ट केले आहे. बदलत्या जीवनशैलीमुळे निर्माण झालेल्या आजारांवर योग आणि व्यायाम हे प्रभावी उपाय आहेत, हा संदेश या लेखातून ठामपणे पोहोचतो. विषयातील विविध पैलू- जसे की आयटी क्षेत्रातील ताण, प्रसूतीपूर्व व्यायाम, स्थौल्य, सूर्यनमस्कार यांचा समावेश या अंकाला व्यापकता देतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्याची सूचना वाचकाला अधिक जबाबदार बनवते. एकूणच, “शतायुषी जीवनासाठी योग आणि व्यायाम” हा विषय वाचकांच्या आरोग्य-जागृतीसाठी प्रेरक ठरेल, असा विश्‍वास निर्माण करणारा हा अंक सुस्पष्ट, विचारपूर्ण आणि उद्देशपूर्ण आहे.
संपादक : सुनील उंब्रजकर पाने : १६० किंमत : ३००

63159

Marathi News Esakal
www.esakal.com