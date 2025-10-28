दिवाळी अंक
डायबेटिस-हृदयमित्र
‘डायबेटिस-हृदयमित्र’ या दिवाळी अंकात मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल या त्रिसूत्री खलनायकांमुळे वाढणाऱ्या हृदयरोगाच्या धोक्याविषयी माहिती दिली आहे. हे तीनही रोग सहसा माणसाला साठीत होणारे रोग मात्र तिशी, चाळिशीतच होऊ लागले आहेत. निसर्गोपचारतज्ज्ञ श्रीकांत मुंदडा यांनी आधुनिक जीवनशैलीतील ताण, फास्टफूड, व्यायामाचा अभाव, मांसाहार व व्यसनाधीनता या कारणांनी तरुण पिढीमध्ये मधुमेह, फॅटी लिव्हर आणि हृदयविकार वाढत असल्याचे सांगितले आहे. औषधांवर दीर्घकाळ अवलंबून राहिल्याने शरीरावर दुष्परिणाम होतात, म्हणून नैसर्गिक उपचार आणि संयमित जीवनशैली अंगीकारण्याचा सल्ला अनेक डॉक्टरांनी लेखांद्वारे दिला आहे. लेखाचा हेतू जागरूकता निर्माण करणे हा असून, तो सामान्य वाचकांपर्यंत सोप्या भाषेत पोहोचतो.
संपादक : निसर्गोपचारतज्ज्ञ श्रीकांत मुंदडा पाने : ६४ किंमत : ९०
