दिवाळी अंक

‘शाळेने दिली आयुष्याला संजीवनी’ या विषयावर आधारित ‘शिक्षण संजीवनी’ दिवाळी अंकातील लेख अत्यंत प्रेरणादायी आणि मूल्यप्रधान आहेत. देविदास लिमजे यांनी शाळेचे महत्त्व केवळ शिक्षणापुरते नसून जीवनमूल्ये, संस्कार आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाचे केंद्र म्हणून प्रभावीपणे मांडले आहे. लेखात शिक्षकांच्या योगदानाचे गौरवपूर्ण चित्रण, ग्रामीण ते शहरी शिक्षणातील बदल, तसेच नव्या राष्ट्रीय शिक्षण नीतीमुळे निर्माण झालेल्या संधींचा उल्लेख आहे. शाळा म्हणजे समाजाचा आत्मा आणि प्रत्येक बालकासाठी संजीवनी असल्याचा भाव लेखातून ठळकपणे जाणवतो. भाषाशैली ओघवती, प्रेरक आणि संवेदनशील आहे. विचारांचा आशावादी सूर वाचकाला शिक्षणप्रेम आणि कृतज्ञतेचा संदेश देतो. हा अंक निश्चितच शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांना आत्मपरीक्षणाची दिशा देणारा ठरतो.
संपादक : देविदास लिमजे, डॉ. संजय जगताप, पाने : ८८ किंमत : २५०

