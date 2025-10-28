दिवाळी अंक
‘शब्दसेतू’
माळी आवाज परिवाराचा ‘शब्दसेतू’ हा दीपावली विशेषांक साहित्य, समाजकार्य आणि संवेदनशीलतेचा संगम आहे. समाजसेवेच्या भावनेतून सुरू झालेल्या या मासिकाने साहित्यिकांना व्यासपीठ दिले असून, समाजबंधूंना एकत्र आणण्याचे कार्य सातत्याने केले आहे. अंकातील कथा, कविता, प्रवासवर्णन आणि चिंतनात्मक लेख यांमधून समाजजागृती आणि मनोरंजनाचा सुंदर संगम दिसून येतो. ‘शब्दसेतू’ हा शीर्षकानुरूप विचार, मन आणि माणसांना जोडणारा अंक ठरतो. प्रकाशन प्रक्रियेत सहभागी सर्वांचे उल्लेख करून संपादकांनी संघभावना आणि कृतज्ञतेचा आदर्श घालून दिला आहे. शेवटी शेतकऱ्यांच्या वेदना व्यक्त करणारी कविता अंकाला भावस्पर्शी स्पर्श देते. हा दिवाळी अंक निश्चितच माळी समाजाच्या सांस्कृतिक आणि साहित्यिक ओळखीत मोलाची भर घालणारा ठरतो.
संपादक : रागिणी विजयकुमार लडकत पाने : ९६ किंमत : २००
63175