‘लेक लाडकी योजने’ची बालिकांना गोडी
पुणे, ता. ९ : मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे, त्याचबरोबर भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी शासनाने लेक लाडकी योजना सुरू केली. यावर्षी पुणे जिल्ह्यात एक हजार १४५ बालिकांना लाभ देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्यासाठी ५७ लाख २५ हजार रुपयांची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले आहेत.
राज्याकडून ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ बंद करून ‘लेक लाडकी’ ही योजना नव्या रचनेत आणली. ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेला प्रतिसाद कमी मिळत असल्याने त्यातील केवळ एक किंवा दोन मुलीची अट रद्द करून ‘लेक लाडकी’ योजनेत एक मुलगा आणि एक मुलगी असेल, तरीही मुलीला योजनेचा लाभ देण्याचे निश्चित केले आहे. एक लाख उत्पन्न असलेल्या पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना योजनेचा लाभ देण्यात येतो. १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या बालिकांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक साहाय्य दिले जात आहे. यामध्ये मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होई पर्यंत टप्प्याटप्प्याने एक लाख एक हजार रुपये तिला मिळणार आहेत.
पाच हप्त्यांमध्ये लाभ
पहिला हप्ता कुटुंबात मुलीच्या जन्मानंतर पाच हजार रुपये. दुसरा हप्ता इयत्ता पहिलीत सहा हजार रुपये. तिसरा हप्ता सहावीमध्ये सात हजार रुपये. चौथा हप्ता अकरावीत आठ हजार रुपये आणि लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये याप्रमाणे एक लाख एक हजार एवढी रक्कम देण्यात येणार आहे.
योजनेचा उद्देश
- शालाबाह्य मुलींची संख्या शून्यापर्यंत आणण्याची प्रयत्न करणे.
- कुपोषण कमी करणे.
- मुलीच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविणे.
- मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणे.
- मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे आणि बालविवाह रोखणे.
वर्ष -- बालिकांची संख्या -- रक्कम
२०२४-२५ -- ५,७२० -- २ कोटी ८६ लाख रुपये
२०२५-२६ -- १,१४५ -- ५७ लाख २५ हजार रुपये
