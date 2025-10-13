जिल्हा परिषद गट
क्रमांक -- गट क्रमांक -- गटाचे नाव -- राखीव जागेचा प्रवर्ग
१) जुन्नर
१ -- डिंगोरे -- अनुसूचित जमाती महिला
२ -- ओतूर -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
३ -- आळे -- सर्वसाधारण
४ -- राजूरी -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
५ -- बोरी बुद्रूक -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
६ -- नारायणगाव -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
७ -- सावरगाव -- सर्वसाधारण
२) आंबेगाव
८ -- बारव -- अनुसूचित जमाती महिला
९ -- शिनोली -- अनुसूचित जमाती महिला
१० -- घोडेगाव -- सर्वसाधारण महिला
११ -- कळंब -- सर्वसाधारण महिला
१२ -- पारगाव तर्फे अवसरी बु. -- सर्वसाधारण
१३ -- अवसरी बु. -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
३) शिरूर
१४ -- कवठे यमाई -- सर्वसाधारण
१५ -- न्हावरा -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
१६ -- रांजणगाव गणपती -- सर्वसाधारण महिला
१७ -- पाबळ - सर्वसाधारण
१८ -- शिक्रापूर -- सर्वसाधारण महिला
१९ -- तळेगाव ढमढेरे - सर्वसाधारण महिला
२० -- मांडवगण फराटा -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
४) खेड
२१ -- वाडा -- अनुसूचित जमाती
२२ -- कडूस -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
२३ -- रेटवडी -- सर्वसाधारण महिला
२४ -- पिंपळगाव तर्फे खेड -- सर्वसाधारण
२५ -- मेदनकरवाडी -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
२६ -- पाईट -- सर्वसाधारण महिला
२७ -- नाणेकरवाडी -- सर्वसाधारण
२८ -- कुरळी -- सर्वसाधारण महिला
५) मावळ
२९ -- टाकवे बु. - अनुसूचित जमाती
३० -- इंदुरी -- सर्वसाधारण महिला
३१ -- खडकाळे -- सर्वसाधारण महिला
३२ -- कुसगाव बु. -- सर्वसाधारण
३३ -- सोमाटणे -- सर्वसाधारण महिला
६) मुळशी
३४ -- पौड -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
३५ -- हिंजवडी -- सर्वसाधारण
३६ -- पिरंगुट -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
७) हवेली
३७ -- पेरणे -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
३८ -- कोरेगाव मुळ -- सर्वसाधारण महिला
३९ -- उरुळी कांचन -- अनुसूचित जाती
४० -- थेऊर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
४१ -- लोणी काळभोर - अनुसूचित जाती महिला
४२ -- खेड शिवापूर -- सर्वसाधारण महिला
८) दौंड
४३ -- राहू -- सर्वसाधारण
४४ -- वरवंड -- सर्वसाधारण महिला
४५ -- गोपाळवाडी -- अनुसूचित जाती
४६ -- खडकी -- सर्वसाधारण
४७ -- पाटस -- सर्वसाधारण महिला
४८ -- बोरी पार्धी - सर्वसाधारण
४९ -- यवत -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
९) पुरंदर
५० -- गराडे -- सर्वसाधारण महिला
५१ -- बेलसर -- सर्वसाधारण
५२ -- वीर -- सर्वसाधारण
५३ -- नीरा शिवतक्रार - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
१०) वेल्हे
५४ -- विंझर -- सर्वसाधारण
५५ -- वेल्हे बु. -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
११) भोर
५६ -- वेळू -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
५७ -- भोंगवली -- सर्वसाधारण
५८ -- भोलावडे -- सर्वसाधारण
५९ -- उत्रोली -- सर्वसाधारण
१२) बारामती
६० -- सुपा -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
६१ -- गुणवडी -- अनुसूचित जाती महिला
६२ -- पणदरे -- सर्वसाधारण
६३ -- वडगाव निंबाळकर -- सर्वसाधारण महिला
६४ -- निंबूत -- सर्वसाधारण
६५ -- निरावागज -- अनुसूचित जाती
१३) इंदापूर
६६ -- भिगवण -- सर्वसाधारण महिला
६७ -- पळसदेव -- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
६८ -- वडापुरी -- सर्वसाधारण
६९ -- निमगाव केतकी -- सर्वसाधारण महिला
७० -- वालचंदनगर -- अनुसूचित जाती महिला
७१ -- लासुर्णे -- अनुसूचित जाती महिला
७२ -- काटी -- सर्वसाधारण
७३ -- बावडा -- सर्वसाधारण महिला
