‘समृद्ध दिवाळी’तून पर्यावरणावर भर
पुणे, ता. १४ : ग्रामपंचायती स्वच्छ, हरित, आत्मनिर्भर आणि सामाजिकदृष्ट्या समृद्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविले जात आहे. या अभियानाच्या अनुषंगाने ‘समृद्ध दिवाळी’ हा विशेष उपक्रम प्रत्येक ग्रामपंचायतीत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने पर्यावरणपूरकता, सामाजिक एकोपा आणि स्थानिक उद्योगांना चालना देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी सात ते नऊ या वेळेत ‘स्वच्छ व सुंदर गाव’ या संकल्पनेअंतर्गत विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येणार आहे. गावातील सार्वजनिक ठिकाणे, शाळा, अंगणवाडी, मंदिर परिसराची स्वच्छता करण्यात येणार आहे. तसेच शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय, आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांच्या ठिकाणी भित्तिचित्रे रंगविण्यात येणार आहेत.
एक दिवा समृद्धीसाठी
दिवाळीच्या दिवशी ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन ‘एक दिवा समृद्धीसाठी’ हा उपक्रम राबवावा. ग्रामपंचायत कार्यालय परिसर आणि सार्वजनिक ठिकाणी दिव्यांची सजावट करण्यात केली जाणार आहे. महिला स्वयंसहाय्यता समूहांकडून बनविलेले दिवे, मिठाई, सजावट वस्तूंची विक्री केंद्रे गावात केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर महिलांसाठी आरोग्य शिबिरे आयोजित करून हिमोग्लोबिन तपासणी करण्यात येणार आहे.
उपक्रमाच्या माध्यमातून उपक्रम
- प्लॅस्टिक बंदी आणि फटाकेबंदीचे ठराव घेऊन कार्यवाही केली जाणार
- जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी माजी विद्यार्थी स्नेहमेळावा
- अभियानाची माहिती देऊन माजी विद्यार्थ्यांचा सहभाग निश्चित केला जाईल
- गावपातळीवर ध्वनी आणि वायू प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्यावर भर
- सौरदिव्यांचा वापर, मातीच्या दिव्यांना प्रोत्साहन आणि प्लॅस्टिकमुक्त भेटवस्तू
- ग्रामपंचायतींमध्ये क्यूआर कोड आधारित करप्रणाली लागू केली जाणार
दिवाळीच्या निमित्ताने घराची साफसफाई करतो, त्याचधर्तीवर ग्रामपंचायतीच्या विकासाचे नियोजन करत आहोत. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान सुरू आहे, त्याला आता दीड महिना शिल्लक आहे. पुढील नियोजन काय केले आहे, हे प्रत्येक ग्रामपंचायतींचे या उपक्रमाच्या माध्यमातून परिक्षण केले जाणार आहे. ग्रामपंचायत कुठे कमी पडत आहे, हे देखील या उपक्रमाच्या निमित्ताने लक्षात येणार आहे.
- भूषण जोशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
