अनुदानापासून तीस हजार लाभार्थी वंचित
पुणे, ता.१८ : जिल्ह्यात एप्रिल आणि मे महिन्यात झालेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत राज्य सरकारचे अनुदान पोहोचण्यास ई-केवायसी अडथळा ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर मदत पोहोचण्यासाठी ई-केवायसी करून घेणे आवश्यक आहे. जवळपास तीस हजार लाभार्थ्यांची ई-केवायसी नसल्याने त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचलीच नाही.
पुणे जिल्ह्यात एप्रिल आणि मे महिन्यात काढणीला आलेली पिके पावसामुळे पाण्यात गेली. त्यानंतर मे महिन्यातच दाखल झालेल्या मॉन्सूनमुळे शेतीची मशागत करण्यास ही शेतकऱ्यांना अवधी मिळाला नाही. अशा परिस्थितीनंतर खरिपाची पेरणी झाली. परंतु, पुन्हा अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावरून घेतला. कारण सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने जिल्ह्यातील सुमारे २२ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान केले. अशा परिस्थितीत एप्रिल आणि मे महिन्यातील अनुदान पोहोचलेले नाही. जिल्ह्यात एप्रिल व मे महिन्यात झालेल्या पावसाने शेतीला मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे उन्हाळी तसेच फळपिकांची मोठी हानी झाली होती. एप्रिल महिन्यात याचे प्रमाण कमी होते. मात्र, मे महिन्यात जिल्ह्यातील सर्व तेरा तालुक्यांमध्ये पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने ही समस्या झाली असून, जिल्हा प्रशासनाकडून या लाभार्थ्यांना तत्काळ ई-केवायसी करून घेण्याचे आवाहन केले आहे.
दहा हजार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले अनुदान
जिल्ह्यात एप्रिल व मे महिन्यात झालेल्या पावसामुळे राज्य सरकारने मंजूर केलेले अनुदान वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू असून ४० हजार लाभार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात आले. त्यामधील ३० हजार ८९ लाभार्थ्यांनी अद्यापही ई केवायसी झाली नसल्याने त्यांच्यापर्यंत अनुदान पोहोचलेले नाही. म्हणजे केवळ दहा हजार शेतकऱ्यापर्यंत अनुदान पोहोचले आहे. महसूल, कृषी आणि महसूल विभागाने केलेल्या पंचनाम्यांनुसार जिल्ह्यातील ९९४ गावांमध्ये पावसाने १६ हजार ६१ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामध्ये ५० हजार ७९७ शेतकरी बाधित झाले होते. पंचनाम्यांनुसार या नुकसान भरपाईसाठी प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना २९ कोटी २२ लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे, असा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता.
२६ कोटी रुपये...........एप्रिल व मे महिन्यासाठी मंजूर
४७ हजार ४२४ ......लाभार्थ्यांची निवड
४३८..... लाभार्थ्यांच्या माहितीमध्ये त्रुटी
२४ कोटी ४ लाख .... पात्र लाभार्थ्यांना मिळणार मदत
