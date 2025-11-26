विमलाबाई गरवारे प्रशाला, रमणबाग उपांत्य फेरीत
पुणे, ता. २६ : डेक्कन जिमखाना येथील विमलाबाई गरवारे प्रशाला, फुलगावचे नेताजी बोस मिलिटरी स्कूल, शनिवार पेठेतील न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग आणि सदाशिव पेठेतील एमईएस भावे हायस्कूल या संघांनी उपांत्यपूर्व सामन्यांमध्ये दिमाखदार विजय मिळवून पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स खो-खो स्पर्धेमध्ये १४ वर्षांखालील मुलांच्या गटात उपांत्य फेरी गाठली.
टिळक रस्त्यावरील स.प.महाविद्यालयाच्या मैदानावर ही स्पर्धा सुरू आहे. उपांत्यपूर्व लढतीत गरवारे प्रशालेने फुरसंगी येथील वॉलनट स्कूलचा २१-२ अशा गुणफरकाने पराभव केला. गरवारे प्रशालेकडून नीतेश बघेल, विराट बेलावडे यांनी, तर वॉलनट स्कूलकडून आदित्य टेंभुर्णे, रुद्र राऊत यांनी चमकदार कामगिरी बजावली. दुसऱ्या उपांत्यपूर्व सामन्यात नेताजी बोस मिलिटरी स्कूलने इंदिरा हायस्कूलवर एक डाव १० गड्यांनी विजय मिळविला. विजयी संघातर्फे रोशन ठोकरे, सॅम वाडियाने, तर पराभूत संघाकडून कृष्णा गाडे, विराज निसरगंडने उत्तम खेळ केला. श्लोक साळुंके, आरुष भुवडच्या अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबागने नांदेड सिटी येथील विद्या प्रतिष्ठान संघाचा १६-५ गुणांनी पराभव केला. तर शेवटच्या उपांत्यपूर्व लढतीत एमईएस भावे हायस्कूलने वारजे येथील सह्याद्री स्कूलला १०-७ गुणांनी पराभूत करून उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित केला.
उपउपांत्यपूर्व फेरीचे निकाल : मिलेनियम स्कूल, कर्वेनगर (टीम १) वि. वि. आर्यन स्कूल वारजे (१८-१), सेंट अर्नाल्ड स्कूल वि. वि. स्मार्ट ग्रीनफिल्ड (११-८), वॉलनट स्कूल वि. वि. माऊंट कार्मेल (८-३), विद्या प्रतिष्ठान वि. वि. मिलेनियम स्कूल, कर्वेनगर (टीम २) ९-७, विमलाबाई गरवारे स्कूल वि. वि. आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल, भिलारेवाडी (७-४), इंदिरा इंटरनॅशनल स्कूल वि. वि. एसपीएम इंग्लिश स्कूल (६-५), एमईएस भावे हायस्कूल वि. वि. चेतन द. गायकवाड स्कूल (११-२), नेताजी बोस मिलिटरी स्कूल वि. मिलेनियम स्कूल (टीम १) १२-५.
