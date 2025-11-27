न्यू टाइम्स, मिलेनियम, सिंहगड सिटी विजयी
पुणे, ता. २७ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स क्रिकेट स्पर्धेच्या १४ वर्षांखालील गटात वाघोली येथील न्यू टाइम्स इंटरनॅशनल स्कूल, कोंढवा येथील सिंहगड सिटी स्कूल आणि कर्वेनगर येथील मिलेनियम नॅशनल स्कूल यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्धी संघांवर मात केली.
सासवड-बोपोडी रस्त्यावरील ट्रिनिटी महाविद्यालयाच्या मैदानावर ही स्पर्धा सुरू आहे. पहिल्या सामन्यात एमआयटी व्हीजीएसने अतिश टोबरेच्या २९ चेंडूत ३७ धावांच्या मदतीने न्यू टाइम्स इंटरनॅशनलसमोर ७५ धावांचे लक्ष्य ठेवले. राज गडेच्या नाबाद २३ धावांच्या जोरावर ‘न्यू टाईम्स’ने धावांचा सहजरित्या पाठलाग केला आणि ८.३ षटकांत सामना जिंकला. राज गडे सामनावीर ठरला. दुसऱ्या सामन्यात सिंहगड सिटीने ‘डॉ. केएचएस’ समोर दहा षटकांत १०५ धावांचे आव्हान ठेवले. अंशुल चिपडेने निर्धाव षटक टाकत दोन गडी बाद केले. सिंहगड सिटीने हा सामना ४१ धावांनी जिंकला. २६ चेंडूत ४१ धावा आणि एक विकेट घेतल्याबद्दल भार्गव जामदार सामन्याचा मानकरी ठरला. मिलेनियम नॅशनल विरुद्ध हचिंग्स यांच्यातील सामना एकतर्फी झाला. मिलेनियमने पहिली फलंदाजी करत अरिन सातपुतेच्या नाबाद ६५ धावांच्या खेळीच्या जोरावर १२८ धावा केल्या. मिलेनियमच्या प्रभावी गोलंदाजीसमोर हिचिंग्सचा एकही फलंदाज खेळपट्टीवर टिकू शकला नाही. मिलेनियम हा सामना तब्बल ८० धावांनी जिंकला. अरिन सातपुते सामन्याचा मानकरी ठरला.
संक्षिप्त धावफलक ः
एमआयटी व्हीजीएस ः १० षटकांत २ बाद ७५ (अतिश टोबरे नाबाद ३७, आयुष पाटील २०, तेजस बन्ने १-१८) पराभूत विरुद्ध न्यू टाइम्स स्कूल ः ८.३ षटकांत ३ बाद ७६ (राज गडे नाबाद २३, अंश गवाल १३, अतिश टोबरे १-५, राजयोग काळभोर १-१८).
सिंहगड सिटी ः १० षटकांत ३ बाद १०४ (भार्गव जामदार ४१, राजवीर कामठे नाबाद २१, रेयांश चौधरी १-१५, शौर्य परदेशी १-२०) वि. वि. डॉ.केएचएस ः १० षटकांत ८ बाद ६३ (संचित ढवळे २३, रेयांश चौधरी, अंशुल चिपडे २-०, जिनेश डांगी २-१३, श्री काटके २-१५, भार्गव जामदार १-१२). सामन्याचा मानकरी ः भार्गव जामदार.
मिलेनियम नॅशनल स्कूल ः १० षटकांत १ बाद १२८ (अरिन सातपुते नाबाद ६५, ओजस नवारे ४२, पवन गवळी १-२२) विजयी विरुद्ध हचिंग्स स्कूल ः १० षटकांत ८ बाद ४८ (स्वराज लिंबोरे ९, अर्घ्य मानरीकर २-१, अबीर पाठक २-३) सामन्याचा मानकरी ः अरिन सातपुते.
