रमणबाग, अहिल्यादेवी प्रशाला संघाला अजिंक्यपद
पुणे, ता. २७ : न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग आणि अहिल्यादेवी गर्ल्स हायस्कूल संघाने पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स खो-खो स्पर्धेमध्ये क्रमशः १४ वर्षांखालील मुले व मुलींच्या गटात अजिंक्यपद पटकाविले. फुलगावच्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी स्कूल व नूमवि (मुलींची) संघांना उपविजेतेपद मिळविले.
टिळक रस्त्यावरील स.प. महाविद्यालयाच्या मैदानावर ही स्पर्धा गुरुवारी पार पडली. पुणे जिल्हा खो-खो संघटनेचे खजिनदार व शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते जगदीश नानजकर, संघटनेचे सचिव आणि शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते क्रीडा मार्गदर्शक शिरीन गोडबोले यांच्या हस्ते विजेत्या संघांना चषक व पदके देऊन गौरविण्यात आले.
मुलांच्या गटातील अंतिम सामन्यात न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग संघाने फुलगाव येथील नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी स्कूलचा १०-८ अशा गुणफरकाने पराभव केला. वेदांत गायकवाड, श्रीयश महारुडे व प्रणीत सस्ते यांनी अष्टपैलू कामगिरी करत रमणबाग संघाला अजिंक्यपद मिळवून दिले. उपविजेत्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी स्कूलकडून अतुल पारधी, विहान कोम व दक्ष टोकरे यांनी उत्कृष्ट खेळ केला.
मुलींच्या गटातील अंतिम सामना अटीतटीचा झाला. त्यामध्ये अहिल्यादेवी प्रशालेने नूतन मराठी विद्यालयाचा (नूमवि) १६ - १५ असा अवघ्या एका गुणाने पराभव केला. अहिल्यादेवीच्या समृद्धी शिर्के, अमृता हंगर्गे यांनी शानदार कामगिरी बजावली. तर नूमविच्या शर्वरी मत्रे, श्रावणी मत्रे यांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली.
तत्पूर्वी, तिसऱ्या स्थानासाठी खेळल्या गेलेल्या मुलांच्या सामन्यात एमईएस भावे (मुले) हायस्कूलने विमलाबाई गरवारे प्रशालेचा ५-३ असा पराभव केला. विजयी संघाकडून सागर तांदळे, चिन्मय जोगळे यांनी आणि गरवारे प्रशालेकडून विश्वजित खराड, आर्यन वाभडे यांनी उत्कृष्ट खेळ केला. मुलींच्या गटात मिलेनियम स्कूलने ब्राँझपदकावर नाव कोरले. तिसऱ्या स्थानासाठी झालेल्या लढतीत मिलेनियम स्कूलने विमलाबाई गरवारे प्रशालेवर दोन गुण व साडेचार मिनिटे राखून विजय मिळविला.
उपांत्य फेरीचे निकाल : (मुले) : न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग वि. वि. एमईएस भावे (मुले) हायस्कूल (९-६). नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी स्कूल, फुलगाव वि. वि. विमलाबाई गरवारे प्रशाला (९-७). (मुली) : नूमवि (मुलींची) वि. वि. मिलेनियम स्कूल, कर्वेनगर (१२-२), अहिल्यादेवी वि. वि. विमलाबाई गरवारे स्कूल (१५-३).
