स्मार्ट सिटीच्या संकल्पाची अंमलबजावणी
पिंपरी चिंचवडची वाटचाल दर्शवते की, औद्योगिक वाढ आणि पर्यावरणीय जबाबदारी यांचा समन्वय साधूनही शहर विकासाच्या शिखरावर पोहोचू शकते. या शहराने केवळ आर्थिक प्रगती साधली नाही, तर हिरवेगार, स्वच्छ आणि शाश्वत जीवनशैलीचा स्वीकार करून इतर नागरी संस्थांसाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे. भविष्यात हे शहर आधुनिक नागरीकरणाचे एक उत्कृष्ट मॉडेल म्हणून ओळखले जाईल, यात शंका नाही.
----------------------------------------------
पिंपरी चिंचवडने स्मार्ट सिटी योजनेत सक्रिय सहभाग घेतला आहे आणि याच माध्यमातून शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठे बदल घडवले आहेत. आधुनिक नागरीकरणाचा पाया हा तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन यावर आधारित असतो. शहरात वाहतूक व्यवस्थापनासाठी इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम (आयटीएस), नागरिकांच्या सोयीसाठी एकात्मिक नियंत्रण आणि कमांड सेंटर (आयसीसीसी) तसेच आपत्कालीन प्रतिसादासाठी सुधारित यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांमुळे शहराची कार्यक्षमता वाढली असून नागरिकांना जीवन जगण्याचा चांगला अनुभव मिळत आहे.
शाश्वतता, पर्यावरणीय जतन
पिंपरी चिंचवडच्या वाटचालीतील सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे पर्यावरणाचे जतन आणि शाश्वततेवर दिलेला भर. तसेच
शहराने शून्य कचरा आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. ओला, सुका कचरा वर्गीकरणावर जोर दिला जात आहे. त्याने शहराची स्वच्छता वाढण्यास मदत झाली आहे. याखेरीज जल व्यवस्थापनामध्ये नद्यांचे पुनरुज्जीवन, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची (एसटीपी) क्षमता वाढवणे, पावसाच्या पाण्याचे संधारण यांसारख्या उपाय योजना शहराच्या जलसुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. वाढत्या काँक्रिटीकरणामध्ये शहराचे हिरवेगार स्वरूप टिकवून ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण मोहिमा राबवल्या जात आहेत. उद्याने, हरित पट्टे आणि नदीकाठच्या परिसराचा विकास करून नागरिकांना शुद्ध हवा आणि नैसर्गिक विरंगुळ्याची ठिकाणे उपलब्ध झाली आहेत.
उत्कृष्ट दळणवळण
आधुनिक शहराची ओळख त्याच्या दळणवळणाच्या सोयींवरून होते. पिंपरी चिंचवडने सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुणे शहराची ‘कनेक्टिव्हिटी’ अधिक सुलभ झाली आहे. सायकलिंगसाठी विशेष मार्गिका तयार करून पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. हे बदल केवळ प्रवासाचा वेळ वाचवत नाहीत, तर रस्त्यांवरील गर्दी आणि प्रदूषण कमी करण्यासही हातभार लावतात.
डिजीटल माध्यमांचा वापर
कोणतेही शहर केवळ पायाभूत सुविधांमुळे आधुनिक होत नाही, तर नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाने ते खऱ्या अर्थाने विकसित होते. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने नागरिकांना योजनांच्या अंमलबजावणीत सहभागी करून घेण्यासाठी डिजीटल माध्यमांचा प्रभावी वापर केला आहे.
शिक्षण, आरोग्यात सुधारणा
शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रांमध्येही सुधारणा घडवून आणल्या जात आहेत. आरोग्यम् धनसंपदा या तत्त्वावर आधारित आरोग्य केंद्रे, आधुनिक शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या शाळा आणि सर्वांसाठी परवडणारी घरे यांसारख्या योजनांमुळे शहराचे मानवी विकास निर्देशांक सुधारण्यास मदत होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.