आकुर्डी-निगडी प्राधिकरणाच्या स्मार्ट विकासाचे ध्येय
पिंपरी चिंचवडच्या राजकारणात उदयाला आलेले सोज्वळ, प्रामाणिक आणि जनतेच्या मनात घर करणारे नाव म्हणजे माजी उपमहापौर शैलजा अविनाश मोरे. नगरसेवकपदाच्या पहिल्याच पंचवार्षिकात त्यांनी प्रभाग क्रमांक १५ चा चेहरामोहराच बदलून टाकला. आकुर्डी- निगडी प्राधिकरणाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वेगाने, प्रामाणिकपणे आणि आत्मियतेने त्यांनी काम केल्याने प्रभागातील प्रत्येक नागरिक त्यांना आपल्या घरातील सदस्य मानतो. समस्या काहीही असोत; शैलजा मोरे यांच्याकडे आला की मार्ग निघतो, हा नागरिकांचा ठाम विश्वास आहे. मनमिळाऊपणा, संवेदनशीलता व सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचा त्यांचा स्वभाव; यामुळे युवकांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वजण अडचण सोडवण्यासाठी आजही सर्वप्रथम त्यांच्याकडेच धाव घेतात.
--------
कधीही राजकारणाचा संपर्क आला नाही. घरात कुणी नेता नाही. पण, मनात जनतेसाठी अमाप प्रेम आणि समाजासाठी काहीतरी करण्याची तळमळ होती. पती अविनाश मोरे यांच्या सामाजिक कार्यातून प्रेरणा घेऊन शैलजा मोरे यांनी लोकसेवेचा मार्ग धरला आणि तेव्हापासून त्या आकुर्डी-निगडी प्राधिकरणातील प्रत्येक घराचा आधारस्तंभ बनल्या. लोकांची अडचण समोर आली की स्वतःच्या घरातील सदस्य मानून धावून जाणे, सुख-दुःखात सहभागी होणे, संकटात सापडलेल्या व्यक्तीला मार्ग काढून देणे, हा त्यांचा स्वभाव गुण आहे. कोणतीही राजकीय ओळख नसताना फक्त जनतेप्रती असलेली खरी भावना हेच त्यांचे भांडवल होते. त्यामुळेच नागरिकांनीही त्यांना आपल्या घरातील मुलगी, बहीण, ताई म्हणून स्वीकारले.
महापालिका, महावितरण, पीसीएनटीडीए, पीएमआरडीए यांसारख्या मोठ्या संस्थांकडे सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी पोहोचवून त्यावर तोडगा काढून देत शैलजा मोरे लोकांच्या मनात अढळ विश्वास निर्माण केला. ‘आपल्यासाठी लढणारी, आपल्यासाठी उभी राहणारी व्यक्ती’, अशी त्यांची ओळख तयार झाली. हीच निःस्वार्थ सेवा पाहून आकुर्डी आणि निगडी प्राधिकरणातील नागरिकांनी एकमुखाने त्यांच्या पाठीशी उभे राहत त्यांना प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पुढे केले. नागरिकांच्या आशीर्वादाच्या जोरावरच २०१७ मध्ये शैलजा मोरे प्रभाग क्रमांक १५ मधून नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या. पहिल्याच टप्प्यात नागरिकांचे मिळालेले प्रेम पाहून त्यांच्या नेतृत्वगुणांची दखल घेत शहराने त्यांना उपमहापौरपदाची जबाबदारीही सोपवली. आजही प्रभागातील प्रत्येक नागरिकाला वाटते की, आपली कामे करणारी, आपल्याला जोडून ठेवणारी, आपल्यासाठी लढणाऱ्या आपल्या शैलजाताई यांनी पुन्हा प्रभागाचे नेतृत्व करावे.
स्वाभिमानाचा स्तंभ
‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे...’ या लोकमान्य टिळकांच्या गर्जनेने भारतीयांच्या मनात स्वातंत्र्याची ज्योत पेटवली. या महानायकाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी शैलजा मोरे यांनी निगडीतील नियोजित जागेत टिळकांचा पुतळा उभारण्याचा ध्यासच घेतला. विषय कितीही मोठा असो, पाठपुरावा आणि चिकाटी हीच त्यांची ओळख. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची दखल घेत महापालिकेने मंजुरी दिली आणि मधुकर पवळे उड्डाणपुलाशेजारी लोकमान्य टिळकांचा भव्य पुतळा साकार झाला. हा पुतळा केवळ स्मारक नसून देशभक्ती, प्रेरणा आणि स्वाभिमानाचा जिवंत संदेश देणारे शैलजा मोरे यांच्या जिद्दीचे प्रतीक आहे.
श्रद्धा, संस्कृती, शांततेचा संगम
‘जय श्री राम’चा जयघोष झाला की मनातील हिंदुत्व जागृत होते. हीच भावना प्रत्येकाच्या मनात टिकून राहावी म्हणून शैलजा मोरे यांनी प्राधिकरणात भव्य श्रीराम मंदिर उद्यान विकसित करण्याचा संकल्प केला. मोकळ्या जागेत मोठ्या प्रमाणात कामांची गरज होती. त्यांनी महापालिका प्रशासनासोबत सातत्याने पाठपुरावा केला आणि हा निश्चय प्रत्यक्षात उतरवला. आज हे उद्यान प्राधिकरणाची ओळख बनले आहे. लहानग्यांपासून ज्येष्ठांपर्यंत प्रत्येकजण येथे येऊन श्रीरामाचे दर्शन घेतो आणि मनाला समाधान मिळवतो. श्रद्धा, संस्कृती आणि सामाजिक सौंदर्य यांचा संगम असलेला हा प्रकल्प शैलजा मोरे यांच्या कार्यकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
ओपन जीमची सुविधा
प्राधिकरण हा सुशिक्षित नागरिकांचा भाग असून येथे नोकरी, व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्रात व्यस्त असलेले अनेक रहिवासी तसेच मोठ्या प्रमाणावर ज्येष्ठ नागरिक वावरतात. धकाधकीच्या जीवनात आरोग्याकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविकच. व्यायामाची गरज सर्वांना ठाऊक असली तरी कोठे करायचा ? हा प्रश्न कायम असतोच. हीच अडचण ओळखून शैलजा मोरे यांनी प्रभागातील मोकळ्या जागेत ओपन जिम उभारण्याचा निश्चय केला. महापालिकेच्या सहकार्याने त्यांनी विविध ठिकाणी व्यायाम करण्यासाठी आवश्यक उपकरणांची सुविधा उपलब्ध करून दिली. आज युवक असो वा ज्येष्ठ, प्रत्येकाला व्यायामाची सोय मिळत असून त्यांच्यामध्ये आरोग्याबाबतची जाणीव अधिक बळकट झाली आहे.
संकटात साथ देणारे नेतृत्व
कोविडसारख्या अभूतपूर्व संकटाने संपूर्ण जग हादरले असताना प्रभागातील नागरिकांना कुठल्याही परिस्थितीत एकटे पडू न देण्याचा संकल्प शैलजा मोरे यांनी केला. लॉकडाऊनमुळे अन्नधान्याची टंचाई, अत्यावश्यक सेवांची कमतरता, रुग्णांसाठी उपलब्ध नसलेली उपचार सुविधा, या सर्व अडचणींमध्ये त्या सतत जनतेच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. रिक्षाचालकांना अन्नधान्याचे किट्स वाटप, क्वारंटाईन नागरिकांसाठी भोजन व्यवस्था, कोरोनाची लक्षणे असलेल्या रुग्णांसाठी औषधांच्या किट्सचे वितरण, तर गंभीर रुग्णांसाठी आयसीयू बेडची सोय, असे अनेक उपक्रम त्यांनी राबवले. पोलिस बांधवांच्या आरोग्याची काळजी घेत त्यांना आयुर्वेदिक औषधांचा पुरवठाही केला. कोविड काळातील त्यांचे हे कार्य प्रभागासाठी आजही अविस्मरणीय ठरले आहे.
वंचितांसाठी छत्रछाया
प्रभागातील वंचित, दिव्यांग नागरिक, घटस्फोटित व विधवा महिलांसाठी माजी उपमहापौर शैलजा मोरे या खऱ्या अर्थाने आधारस्तंभ राहिल्या आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास विभागातील विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ या घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. पं.दीनदयाळ उपाध्याय योजने अंतर्गत दिव्यांगांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले. तसेच अटलबिहारी वाजपेयी योजने अंतर्गत विधवा, घटस्फोटित महिलांना मदत मिळवून दिली. दहावी-बारावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य, मुलींना मोफत सायकल आणि शिवणयंत्र वाटप करून त्यांनी अनेकांच्या आयुष्यात स्वावलंबनाची नवी दिशा निर्माण केली.
लोकसेवेची न संपणारी धडपड
‘नगरसेविका असो वा नसो. लोकांची सेवा करणे हे माझे कर्तव्यच’, असे मनापासून सांगणाऱ्या शैलजा मोरे यांची कार्यशैली नेहमीच स्पष्टवक्तेपणाने ओतप्रोत राहिली आहे. केवळ आश्वासने देऊन हात झटकणे त्यांच्या स्वभावातच नाही. एखादा प्रश्न सुटू शकत असेल, तर निर्धाराने हो म्हणणे आणि सुटू शकत नसेल, तर त्यामागील अडथळे नागरिकांसमोर प्रामाणिकपणे मांडणे, ही त्यांची खरी ओळख. त्यामुळेच त्यांच्यावर कोणी नाराज नाही आणि लोकांचा विश्वास अखंड आहे. खोटी आश्वासने देऊन लोकांना फसवणे त्यांच्या रक्तातच नाही. ज्या ज्या कामांचा ध्यास घेतला, ती कामे प्रामाणिकपणे पूर्ण केली. काही प्रकल्प प्रगतीपथावर असून तेही लवकरच मार्गी लावण्याचा त्यांचा दृढ निश्चय आहे. नागरिकांना घरबसल्या सर्व सुविधा मिळाव्यात, समस्या घेऊन कोणालाही कार्यालयापर्यंत धाव घ्यावी लागू नये, यासाठी एका फोनवर प्रश्न सोडविण्याचे नियोजन त्यांनी तयार केले आहे. आजपर्यंत निरंतर लोकांची सेवा केली आणि पुढेही करतच राहणार, अशी कृतिशील आणि आत्मीय भावना शैलजा मोरे व्यक्त करतात.
विकासाची बांधिलकी
मूलभूत सुविधा व पायाभूत विकास
- एलआयजी व गंगानगर येथील सिमेंट रस्त्यांचे बांधकाम
- आकुर्डी- गंगानगर नाले स्वच्छता व सुरक्षिततेसाठी जाळी बसविणे
- मल्लिकार्जुन उद्यानात स्वच्छतागृह उभारणी
- सेक्टर २५ दक्षिणमुखी मारुती मंदिर परिसरातील उद्यानाचे नूतनीकरण
- गुंडा स्कॉड कार्यालयाची स्थापना
सामाजिक बांधिलकी
- ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्यमान भारत कार्ड वितरण
- घटस्फोटीत व विधवा महिलांना आर्थिक/सामाजिक मदत
- दिव्यांग नागरिकांना मदत
- गरजू विद्यार्थ्यांना व रुग्णांना आर्थिक साहाय्य
आरोग्य व पर्यावरण उपक्रम
- वृक्षारोपण मोहिमा
- स्वच्छता अभियान
- रक्तदान शिबिरे
- वेळोवेळी धूर व औषध फवारणी
समुदाय विकास
- संजय काळे मैदानाचा विकास
- तृतीयपंथीयांना महापालिकेत रोजगाराची संधी
- आठवडे बाजाराचे आयोजन
- ‘सुगरण’ पुस्तक प्रकाशन
- कुस्ती संकुल विकास
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.