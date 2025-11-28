समता विद्यालय, मिलेनियम स्कूल अंतिम फेरीत
पुणे, ता. २८ : उरळी देवाची येथील समता विद्यालय आणि कर्वेनगर येथील मिलेनियम नॅशनल स्कूल या संघांनी विजयी घोडदौड कायम ठेवत पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स खो-खो स्पर्धेमध्ये १६ वर्षांखालील मुलींच्या गटात अंतिम फेरीत प्रवेश निश्चित केला.
टिळक रस्त्यावरील स. प. महाविद्यालयाच्या मैदानावर ही स्पर्धा सुरू आहे. मुलींच्या गटातील पहिल्या उपांत्य सामन्यात समता विद्यालयाने रेणुका स्वरूप प्रशालेचा १०-६ (एक डाव ४ गडी) असा पराभव केला. समता विद्यालयाकडून गायत्री केंद्रे, प्राप्ती देशमुख यांनी, तर रेणुका स्वरूपकडून आकांक्षा पवार, शर्वरी मालप यांनी उत्तम खेळ केला. दुसऱ्या उपांत्य लढतीत सौम्या जाधव, सान्वी आमलेच्या अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर मिलेनियम स्कूलने न्यू टाइम्स स्कूलचे आव्हान ९-१ (एक डाव ८ गडी) असे सहज मोडीत काढले.
मुलांच्या गटात डेक्कन जिमखाना येथील विमलाबाई गरवारे प्रशाला, समता विद्यालय, न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबाग आणि सदाशिव पेठेतील एमईएस भावे (मुलांचे) हायस्कूल हे चार संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरले. उपांत्यपूर्व सामन्यांमध्ये गरवारे प्रशालेने सी. एम. इंटरनॅशनल स्कूलचा ९-१ असा, समता विद्यालयाने ब्लॉसम स्कूलचा १२-३, न्यू इंग्लिश स्कूलने मिलेनियम स्कूलचा ८-५, तर एमईएस बॉईजने न्यू टाइम्स स्कूलचा १३-५ असा पराभव केला. दोन्ही गटांतील उपांत्य, अंतिम व तिसऱ्या स्थानासाठीचे सामने शनिवारी (ता. २९) सकाळच्या सत्रात खेळले जाणार आहेत.
अन्य निकाल : मुले - न्यू टाइम्स वि. वि. वॉलनट (६-५) विमलाबाई गरवारे प्रशाला वि. वि. दिशा फाउंडेशन (१९-०), एमईएस भावे स्कूल वि. वि. डीएसके स्कूल, धायरी ११-४, रमणबाग वि. वि. न्यू इंग्लिश स्कूल १२-०, सी. एम. इंटरनॅशनल वि. वि. कर्नल भगत स्कूल १२-१०, मिलेनियम वि. वि. संस्कृती ९-०, समता वि. वि. सेंट अर्नाल्ड ११-४.
मुली : डीएसके स्कूल, धायरी वि. वि. दिशा फाउंडेशन ११-८, आर्यन स्कूल वि. वि. कर्नल भगत स्कूल, औंध १५-५, न्यू टाइम्स वि. वि. वॉलनट ७-०, लोकसेवा वि. वि. संस्कृती १६-१०, समता विद्यालय वि. वि. आर्यन स्कूल १०-५, रेणुका स्वरूप वि. वि. डीएसके स्कूल १०-१.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.