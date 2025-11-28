विद्या प्रतिष्ठान’, ‘वॉलनट’चे दमदार दुहेरी विजय
पुणे, ता.२८ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्सच्या १६ वर्षांखालील मुलांच्या फुटबॉल स्पर्धेत शुक्रवारी (ता.२८) सिंहगड रस्ता येथील विद्या प्रतिष्ठान पब्लिक स्कूल आणि शिवणेच्या वॉलनट स्कूलने एकाच दिवशी दोन सामने खेळण्याचे कसब दाखवत दुहेरी विजयाची नोंद केली. विद्या प्रतिष्ठानच्या नैतिक कोळंबेचे दोन, आरुष शेळके याने एक तर ‘वॉलनट’च्या तनिश घाटीकर, दिबीन रॉबिन, सोहम पारले यांनी प्रत्येकी एक गोलांच्या नोंद केली.
भारती विद्यापीठाच्या फुटबॉल मैदानावर ही स्पर्धा खेळविण्यात येत आहे. पहिल्या सामन्यात फुलगावच्या लोकसेवा इंग्लिश मिडियमने पिंपरीच्या श्रीमती एस.एस.अजमेरा हायस्कूलवर २-० असा विजय मिळविला. लोकसेवाच्या धीरज मेच याने ८ व्या तर जॉय मोमीन याने १७ व्या मिनिटाला प्रत्येकी एकेक गोल केला. तर शिवाजीनगरच्या पुणे पोलिस पब्लिक आणि विद्या प्रतिष्ठान यांच्यात एकतर्फी सामना रंगला. त्यामध्ये विद्या प्रतिष्ठानने २-० असा दणदणीत विजय मिळविला. सामन्याची सुरुवात होताच विद्या प्रतिष्ठानच्या खेळाडूंनी आक्रमक खेळ केला. विजेत्या संघाचा नैतिक कोळंबे याने १३ व्या आणि १९ व्या मिनिटाला प्रत्येकी एकेक गोल नोंदवत संघाला विजय मिळवून दिला. तर दुसऱ्या सामन्यात विद्या प्रतिष्ठानने फुलगावच्या ‘लोकसेवा’चा १-० असा पराभव केला. सामन्यातील पहिल्या सत्रात दोन्ही संघांनी अखेरपर्यंत दमदार खेळ करत सामना बरोबरीत राखला. परंतु दुसऱ्या सत्रात विद्या प्रतिष्ठानच्या आरुष शेळके याने निर्णायक गोल करत संघाला विजय मिळवून दिला.
तिघांचे प्रत्येकी एक गोल
शिवणेच्या ‘वॉलनट’ संघाने काही तासांच्या अंतरात दोन सामने खेळूनही खेळाडूंनी अप्रतिम स्फूर्ती, जोरदार आक्रमक खेळ सादर केला. पहिल्या सामन्यात बावधनच्या ‘रायन इंटरनॅशनल’वर ‘वॉलनट’ने सुरुवातीच्या मिनिटांपासूनच वर्चस्व राखले. वॉलनटच्या तनिश घाटीकर याने २० व्या मिनिटाला एक गोल केला. त्यात वॉलनटने ‘रायन इंटरनॅशनल’वर १-० असा विजय मिळविला. तर दुसऱ्या सामन्यात ‘वॉलनट’ने बिबवेवाडीच्या ‘पुष्पा इंटरनॅशनल’चा २-० असा पराभव केला. वॉलनटच्या संघात थकवा दिसेल असे वाटत असतानाही खेळाडूंनी जबरदस्त उर्जा दाखवत ‘रायन इंटरनॅशनल’ वर दबाव कायम ठेवला. वॉलनटच्या दिबिन रॉबिन याने १२ व्या मिनिटाला, तर १८ व्या मिनिटाला सोहम पारले याने प्रत्येकी एकेक गोलांची नोंद केली.
