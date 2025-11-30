वर्धापन दिन नावे
सामाजिक
हेमंत हरहरे, सोनू शेख, अमिषा आगम, रणजीत औटे, दिनकर शिंपी, विलास भोईर, शोभा शवराम, संजय कुलकर्णी, शैलेश शिंदे, शुभदा पाटील, अशोक जलोरी, राजीव देशमुख, दिलीप पालेकर, सुभाष पवार, दयानाद सरवदे, विलास दळवी, अतुल ओव्हाळ, मोहन वाघमारे, रोहन हुलावळे, सुदाम कांबळे, श्रीकांत बहिरवाडे, असिम शेख, नरसिंगदास बजाज, किरण मोरे, युवराज प्रगणे, विलास गात्रे, शाहिद शाह, प्रा. बी. डी. खरे, दिलीप निढाळकर, मीरहम पानसरे, सुभाष मंत्री, आनंद चव्हाण, वैशाली कांबळे, प्रमिला चव्हाण, मधुबी वाणी, नामदेव पडऊणे, किशोर वाघेरे, सिराज शेख, राजेंद्र कर्नावट, भारत विठ्ठलदास, बाळासाहेब साळुंके, संजय सामंत, शैलेश शिंदे, सतीश लोहिया, मुरलीधर दळवी, अनूप म्हात्रळकर, शिला बेंडे, अवंतिका भोर, राजेश चव्हाण, प्रतीक नवले, प्रणव नवले, प्रकाश जावळे, मनोज यादव, अशोक सोनवणे, संतोष उबाळे, विजय भनगे, शुभम रावळकर, सागर आढारी, गिरीश होनराव, विक्रम कुडाळे, भास्कर दातीर, राजेंद्र सराफ, प्रकाश जाधव, दुर्गा भोर, शहाजी भोसले, रेणुका भोजने, भारती विनोदे, प्रकाश सातव, सलीम सय्यद, किरण लाखे, अशोक ओतुरकर, आर. के. रिमिन, राहुल नाईक, संगीता जाधव, जयप्रकाश दाणी, प्रदीप तासगांवकर, जितेंद्र जुनेजा, विश्वास पेंडसे, जगन्नाथ नेरकर, बी. आर. माडगूळकर, भारत विठ्ठलदास, सोनल बुंदेले, प्रकाश जाधव, मनोहर जेठवानी, विकास आंब्रे, संजय गायखे, तानाजी काळभोर, सुधीर ढगे, टी. एच. आडे, भानुदास औटी, संजय बोत्रे, बाळासाहेब मोरे, मनाली गाट, सावित्री सांगळे, गणेश भोसले, मनोहर कड, राधिका भुस्कुटे, बबन भोसले, सचिन पवार, सुनील ओंजळे, पराग गोखले, डॉ. मोहन गायकवाड, अशोक जगताप, सुप्रिया लिमये, प्रतिभा लिमये, मोहिनी सूर्यवंशी, अतिश कळंबे, महेंद्र जितके, वैजनाथ कुलकर्णी, सोहम निगडे, सविता जालोरी, प्रदीप बोरसे, बी. एस. ढोरे, सिद्धेश्वर बारणे, हरि भोई, राजेश माने, दामोदर वहिले, तौफिक पठाण, अविनाश बवरे, नितीन भांबळ, बाबा कांबळे, राजन नायर, राम सासवडे, प्रशांत दळवी, काशिनाथ नखाते, सहदेव व्हनमाने, शिरीष पांडव, रमेश वाघेरे, अर्जुन पाटोळे, श्रीनिवास जोशी, स्वाती देशपांडे, रवींद्र काळे, विकास कांबळे, रोहण शोडे, एस. आर. शिंदे, सारिका भंडलकर, अनंत कुंभार, अभिजीत वाघेरे, राजू शिवतरे, सुमीत सुगवेकर, कौशल्या जाधव, सुलभा यादव, दिलीप वाघ, एकनाथ सदावर्ते, राकेश सायकर, यशवंत कान्हेरे, मोहम्मद शेख, संदीप नेहेकर, स्मिता रोकडे, जगन्नाथ वैद्य, नंदकिशोर वाखारे, नेताजी काशीद, विश्वास भिडे, विश्वनाथ अवघडे, विशाल विधाते, नरेंद्र चौधरी, निर्मला चौधरी, मोरेश्वर चव्हाण, अनिल राऊत, सोमनाथ पतंगे, प्रकाश सातव, सुनीता जुन्नरकर, श्रीधर सुतार, उत्तमराव मेदनकर, योगेश शहा, मीनाक्षी मेरूकर, शिवानंद चौगुले, दीपक भोजने, मोहसिन शेख, भावना पवार, अदित्य माळसे, धनश्री डोंगरे, सुयोग आढाव, दत्ता खिलारे, देवानंद मोरे, रमेश कुलकर्णी, संतोष दुबे, गणेश साळुंके, शिला होनराव, सलिम शेख, महेश निटुरे, यशवंत साने, मीना शेळके, निर्मला थोरात, हेमंत दास, पांडुरंग सुतार, बबनराव गाडवे, रोहिणी येवतीकर, प्राची देशपांडे, व्यंकट मकाळे, सरिता शर्मा, पूजा काशीद, सामल बुंदेल, सुरज बनसोडे, नारायन कांबळे, छाया सदाफुले, मयूर चव्हाण, इम्रान पानसरे, खलील पठाण, दिनेश मेस्त्री, मंगेश ढोरे, रईसा पठाण, मयूर आरसुळ, प्रकाश अभ्यंकर, गौरीप्रसाद कुलकर्णी, संजय डुमडे, महेश नांगरे, शबाब शाह, रेशमा मुल्ला, राजू कोतवाल, संदीप कानपिळे, विद्यानंद शेवाळे, सुरेखा बनसोडे, संतोष भुजबळ, बालकृष्ण कुलकर्णी, मिलिंद देशमुख, नंदकुमार धुमाळ, सुरेश रानवडे, हरिभाऊ गुंजाळ, रमेश पारसडकर, उदय जगदाळे, शिवाजी पाटील, पियूष गाट, भाऊसाहेब सांगळे, अभिमन्यू दहितुले, प्रकाश चव्हाण, नंदकिशोर सोनी, जी. एम. सिंघवी, अविनाश कुलकर्णी, शालिनी थोरवे, प्रदीप मौर्या, अनिल दोशी, दत्तात्रेय गुपचुप, सुनील सिंग, अनुष्का देशपांडे, कांचन देशपांडे, निर्मला नाईक, कल्पेश भोसले, दीपक बच्चे पाटील, नितीन पोटे, उमा वैद्य, विष्णू शेळके, दीपाली भणगे, सुनिल हाटकर, पार्थ देशपांडे, वैशाली केसकर, रतन परब, चंद्रकांत कांबळे, प्रवीण भणगे, पोपट आरणे, सारंग पाफळकर, दिलीप रणपिसे, चंद्रकांत गायकवाड, किरण वडगामा, शिवाजी कटके, डॉ. नंदकुमार धुमाळ, बाळासाहेब साळुंके.
साहित्य, सांस्कृतिक, धार्मिक
देहू येथील श्री संत तुकाराम महाराज देवस्थानचे माजी अध्यक्ष पुरुषोत्तम महाराज मोरे, पालखी सोहळा प्रमुख माणिक महाराज मोरे, किरण येवलेकर, कैवल्य मुरुडकर, विजय परमार, अरुण बोऱ्हाडे, जयश्री श्रीखंडे, तुकाराम पाटील, सुनील भिसे, विजय आगम, संदीप साकोरे, अशोक होनराव, ह.भ.प. हिरामण येवले, संभाजी गोरे, सुहास जोशी, वसंत ठोंबरे, रमेश वाघमारे, नंदकुमार कांबळे, अशोक मोटे, रवींद्र घांगुर्डे, नंदकुमार मुरडे, पुरुषोत्तम सदाफुले, राजेंद्र घावटे, सुरेश कंक, तानाजी एकोंडे, मानसी चिटणीस, सोमनाथ टकले, सुहास घुमरे, राज अहेरराव, प्रदीप गांधलीकर, शोभा जोशी, नामदेव सुतार, गौरी करंजीकर, विजयकुमार गायकवाड, सुहास पोफळे, संपत शिंदे, राजन लाखे, माधुरी डिसोजा, संजय जगताप, श्यामला पंडित, संतोष मुरुडकर, किरण जोशी, हभप भानुदास गलांडे, लीना कटारिया, अनिता वाळुंजकर, मीना शिंदे, चंद्रशेखर जोशी, मयुरेश देशपांडे, प्रा. सुरेखा कटारिया, प्रा. प्रकाश कटारिया
