वर्धापन दिन नावे
- ज्येष्ठ नागरिक
डी. एम. कुलकर्णी, शिवराम वैद्य, आशा चव्हाण, जी. एम. चौधरी, विष्णू शेळके, विलास ढोकले, पोपच आरणे, मधुकर तांबोळी, टी. जी. दाते, स्नेहलता गुंजाळ, शामकांत खरावकर, सुनंदा कुलकर्णी, गोपाळ भसे, रमेश पाटील, विजय ठकार, भालचंद्र सोहनी, आरती देसाई, विजया सावंत, कल्याण वाणी, अरविंद जोशी, शहाजी कांबळे, सुधाकर कुलकर्णी, मंदाकिनी दीक्षित, शंकर कुलकर्णी, विर्यध्वज शक्यवर्षी, गजानन ढमाले, वाल्मिक शर्मा,
- माध्यम प्रतिनिधी
श्रीनिवास नागे, विवेक इनामदार, राजन वडके, अविनाश चिलेकर, डॉ. विश्वास मोरे, नारायण बडगुजर, मिलिंद कांबळे, विजया गिरमे, महादेव मासाळ, रामकुमार शेडगे, विकास शिंदे, लीना माने, पूनम पाटील, अवधूत कुलकर्णी, रोहित आठवले, हनुमंत कुंभार, गोपीचंद बोरकर, कलिंदर शेख, श्याम सोनवणे, मिनाक्षी कुलकर्णी, विश्वजीत पाटील, नरेश घनमोडे, अरुण गायकवाड, विवेक कुलकर्णी, रुपेश पहारे, शिवाजी घोडे, मोहन खोरे, आकाश मोरे, धनंजय नागरे, प्राजक्ता जाधव, श्रीनिवास नागे, रोहित आठवले, अमृता ओंबाळे, विवेक गाडे, प्रशांत साळुंके, भूषण नांदुरकर, संदीप घिसे, पंकज खोले, ऋषिकेश तपशाळकर, वैशाली भुते, संतोष मिश्रा, ज्ञानेश्वर वाघमारे, भाऊ म्हाळसकर, गणेश बोरुडे, विजय सुराणा, राधाकृष्ण येणारे, संतोष थिटे, मुकुंद परंडवाल, भारत काळे.
- विद्यार्थी
रोमित जैसवाल, अश्विनी बाबलाड, समृद्धी साळुंखे, कोमल धावरे, पियूष म्हस्के, कुणाल मोरे, वैष्णवी गायकवाड, आरुश दिबारे, निवृत्ती म्हेत्रे, स्वरित वाणी, दिशा कोकाटे, गिरीशा साबळे, काजल केदारी, अश्विनी शिंदे, राजाराम शाहू, प्रणित पवार, करण सर्जेवाड, प्रतीक्षा सोनावणे, श्रावणी भिरडकर, निखील चव्हाण, योगिता तावडे, ऋषिकेश कांबळे, यश लोखंडे, शर्विल कोल्हे.
- ‘यिन’ प्रतिनिधी
दीपराज पाटील, कुणाल पाटील, सानिका नरळे, किरण झावरे, सार्थक बारहाते, प्रीती उबाळे, साक्षी कोठावदे, हार्दिका विचारे, अभय शिंदे, हर्षांजली शिंपी, पंकज येवले, स्नेहा वाघमारे, विकीराज सावळे, प्रमोद भोसले, ओम मोरे, मेहेर राठोड, अनुष्का वाघमारे, अंशिता कारोंडे, सायली काटे, तेजस्विनी चौधरी, श्रीजीत जोशी, शिवाजी बधाले, तेजस पुंडे, आदिती वाबळे, श्रवण भोसले, सोपान शेंडगे, प्राजक्ता कुटे
