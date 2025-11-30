वर्धापन दिनास उपस्थिती
- उद्योग, व्यवसाय
टाटा मोटर्सचे माजी महाव्यवस्थापक मनोहर पारळकर, शिरीश कटारिया, दिलीप सोनिगरा, शहाजी भोसले, विक्रम माळी, राखी कटारिया, प्रतीक वाणी, रवी नामदे, सागर धुमाळ, बाळासाहेब विनोदे, परमानंद जमतानी, अभय भोर, योगेश जगदाळे, गणेश गोडांबे, पंकज नऊबारे, नरेंद्र कदम, प्रदीप वाघ, तात्या सपकाळ, मनु जेठवाल, अमृता उर्दुखे, सतीश काळे, नरेंद्र खांबे, श्रीकांत कदम, प्रभाकर तेलंगे, बाळासाहेब गायकवाड, सागर धुमाळ, अरुण थोरात, मेधा वाघ, परमानंद झामटनी, विजय धाने, राजेश करनावत, रमेश कुंभार, गुरूप्रसाद कुलकर्णी, रामदास माळी, शिवराज शितोळे, सुरेश बावणकर, डॉ. अभय कुलकर्णी, मधुरा वाघ, अमोल करमरकर, कुंडलिक गावडे, एस. एन. पठाण, उन्नी नायर, संतोष पोखरकर, समीर कोहडलकर, शुभम बोदडे, विक्रम विनोदे, प्रतीक वाणी, साहेबराव बोडके, मृणाल माळी, सनी पिंजन, तुषार राक्षे, गोरख चव्हाण, महेश पवार, विलास ढोकले-पाटील,
- वैद्यकीय :
वायसीएम पदव्युत्तर संस्थेचे अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र बावळे, डॉ. श्रीकृष्ण जोशी, डॉ. विकेश मुथा, डॉ. वैष्णवी अंबिके, डॉ. सुरज कांबळे, डॉ. विपुल जैस्वाल, डॉ. विजय पाटील, डॉ. रामेश्वर मुंडे, डॉ. सरोज अंबिके, डॉ. गणेश अंबिके, डॉ. ऋतुजा जगताप, डॉ. मधुरा वाघ, डॉ. रजत तुरक.
--
- पोलिस :
पोलिस सहआयुक्त अविनाश महावरकर, पोलिस उपायुक्त डॉ. शिवाजी पवार, पोलिस उपायुक्त संदीप आटोळे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त डॉ. विशाल हिरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र बहिरट, अंकुश बांगर,
---
- वकील :
ॲड. राजेंद्र काळभोर, ॲड. तेजस चवरे, ॲड. बाळासाहेब सोलंकर, ॲड. दत्ता झुळूक, ॲड. अमित जवळकर, ॲड. राजेंद्र निगडे, ॲड. दीपक सांबळे, ॲड. दीपक गायकवाड, ॲड. लक्ष्मण राणोरे, ॲड. मनीषा गवळी, ॲड. देविदास टिळे, ॲड. सारिका परदेशी, ॲड. प्रियांका ढगे, ॲड. प्रताप साबळे, ॲड. उमेश खंदारे, ॲड. दिशा काशिद, ॲड. समीर मारकड
- क्रीडा
हर्षवर्धन देशमुख, प्रताप बारणे, सुभाष राणे, डॉ. विजय पाटील, राहुल वेंगसरकर, शादाब शेख, अविनाश भालेकर
- आयटी
प्रतीक सोनवणे, अमोल करमाळकर
- पर्यावरणप्रेमी
पंढरीनाथ म्हस्के, विठ्ठल वाळुंज, राजीव भावसार, शिकंदर घोडके, संगीता घोडके
प्रशासकीय अधिकारी
पिंपरी चिंचवड महापालिका शहर अभियंता मकरंद निकम, उपायुक्त मनोज लोणकर, आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख ओमप्रकाश बहिवाल, जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक, दिलीप गावडे, संभाजी ऐवले, प्रीती साखरे, अनुश्री कुंभार, उल्हास जगताप, नीळकंठ पोमण, प्रवीण तुपे, श्रीकांत जोशी, सारंग पापळकर, अविनाश गायकवाड, शांताराम माने, हर्षवर्धन देशमुख, विवेक मुगळीकर.
--
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.