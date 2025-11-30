वर्धानदिन कार्यक्रमातील उपस्थितांची नावे
शैक्षणिक
‘पीसीईटी’चे कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीश देसाई, अभय कुलकर्णी, बापू पवार, आयुष निंबाळकर, केंद्रप्रमुख मनोज देवळेकर, शिवराज पिपुर्डे, अविनाश लाड, शरद तोरणे, पार्थ पांचाळ, हर्षद वाघमारे, वैष्णवी सूर्यवंशी, पूजा यादव, सुनीता देशपांडे, किरण ढावरे, साक्षी पवार, क्रिपा बारी, ओमकार शिवपुजे, रेणुका तेलोरे, प्रज्योत वांढेकर, सौरभ अनंतकावळे, विवेक सोमतकर, सुगत सातफते, साफिया शिकलगार, तनुजा बागवान, सौरव कांबळे, वैष्णवी नरळे, करण मंगुडकर, मयुर सूर्यवंशी, डी. आर. नागणसुरे, सोहम चव्हाण, निशिकांत पटवर्धन, अक्षय खन्ना, नीलेश नेवाळे, जीवन सागर, युवराज पिंफडे, डॉ. संभाजी मलगे, प्रशांत कुलकर्णी, डोयल चौधरी, डॉ. गणेश अंबिके, प्रसाद लांबे, डॉ. जयश्री अय्यंगार, भाग्यश्री विटे, प्रा. कल्याण मोरे, सोनाली तोरडमल, प्रमोद सकपाळ, डॉ. गौरव गमरे, लक्ष्मण तोरगले, देवेंद्र देसाई, सागर राजापुरे, शकुंतला विभुते, बासुवर्ग विभुते, डॉ. पौर्णिमा कोल्हे, डॉ. विद्याधर यादव, संतोष ढोरे, डॉ. रामदास बिरादार, सागर मालपुरे, डॉ. अक्षया मेहेर, डॉ. रजनी शेठ, डॉ. श्रद्धा नचरे, शालिनी सावतकर, अनघा दिवाकर, केतकी देसाई, राजीव कुटे, किसन काळे, कौस्तुभ लोंढे, राजश्री इंदलकर, सोहम गणेशकर, संदीप तापकीर, सुवर्णा वाबळे, डॉ. संतोष खलाटे, किरण थोरात, अनिश काळभोर, सोमा प्रसाद, शादाब शेख, संतोष काळे, दीप्ती बाजपेयी, स्वाती कुलकर्णी, अविनाश अखाडे, राजेंद्र पवार, डी. आर. नागणसुरे, बसवराज विभुते, संतोष पाचपुते, सोनाली औटे, साक्षी लोखंडे, भूमिका झोडगे, अविनाश रावाणी, शिरीन हमरी, भाग्यश्री आयगोले, सानिया शिकलगार, साक्षी सोमटकर, एकता कांबळे, आदित्य बोस, विवेक सावकारे, स्वाती भोसले, संजय बालोदे, स्नेहा पाठक, छाया कांकरिया, पांडुंरंग मराडे, प्रभाकर साळुंखे, हेमंत राजेस्थ, समाधान पाटील, बापू पवार, सागर राजपुरे.
