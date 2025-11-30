वीरेन आटोलेचे ३८ चेंडूंत वेगवान नाबाद शतक
पुणे, ता. ३० : पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स क्रिकेट स्पर्धेच्या १४ वर्षांखालील गटात वडगाव येथील सिंहगड स्प्रिंग डेल, बंडगार्डन येथील जे. एन. पेटिट टेक्निकल हायस्कूल, कर्वेनगर येथील मिलेनियम नॅशनल स्कूल आणि उरुळी कांचन येथील डॉ. अस्मिता प्रायमरी स्कूल यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्धी संघांवर विजय मिळविला. डॉ. अस्मिता स्कूलच्या वीरेन आटोळे याने अवघ्या ३४ चेंडूत नाबाद शतक झळकविले.
सासवड-बोपदेव रस्त्यावरील ट्रिनिटी महाविद्यालयाच्या मैदानावर ही स्पर्धा सुरू आहे. पहिल्या सामन्यात सिंहगड स्प्रिंग डेल यांनी मांजरी येथील द कल्याणी स्कूल यांना केवळ १५ धावांनी हरविले. तर दुसऱ्या सामन्यात जे.एन.पेटिट टेक्निकल हायस्कूलने निगडी येथील डीआयसी इंग्लिश मीडियम स्कूलचा ३८ धावांनी पराभव केला. अष्टपैलू खेळीसाठी पहिल्या सामन्यात विश्वजित दांगट तर दुसऱ्या सामन्यात ध्रुव जाधव हे सामनावीर ठरले. अन्य सामन्यात डॉ. अस्मिता स्कूलने हडपसर येथील विस्डम वर्ल्ड स्कूलवर तब्बल १०५ धावांनी मात केली. या सामन्यात शतकी खेळीसाठी वीरेन आटोले हा सामनावीर ठरला. आदल्या दिवशी वीरेन याने नाबाद ९७ धावा केल्या होत्या. त्यापाठोपाठ त्याने ही उत्कृष्ट शतकी खेळी केली. शेवटच्या सामन्यात मिलेनियम नॅशनल स्कूलने सिंहगड स्प्रिंग डेल यांच्यावर दहा गडी राखून विजय मिळविला. पाच धावा देत तीन विकेट घेणारा अर्घ्य मणेरीकर हा सामनावीर ठरला.
संक्षिप्त धावफलक :
सिंहगड स्प्रिंग : १० षटकांत २ बाद ९९ (विश्वजित दांगट नाबाद ३१, अभ्युदय म्हासतकर नाबाद २७, देव शहा १-१७) वि.वि. कल्याणी स्कूल : १० षटकांत ५ बाद ८४ (आदिश सिंह ३३, विराज पोट १७, विश्वजित दांगट २-१५, अभ्युदय म्हासतकर १-९). जे.एन.पेटिट टेक्निकल : १० षटकांत ३ बाद ११५ (ध्रुव जाधव नाबाद ५३, अतुल्य कारखिळे ३४) वि.वि. डीआयसी : १० षटकांत २ बाद ७७ (श्लोक सूर्यवंशी ३१, शिवम राजपूत नाबाद १४, श्रेयश शेंडे १-१२).
डॉ. अस्मिता स्कूल : १० षटकांत बिनबाद १५८ (वीरेन आटोले नाबाद १००, शिवराज सरडे नाबाद ४३) वि.वि. विस्डम वर्ल्ड स्कूल : १० षटकांत ४ बाद ५३ (देवांश केशरी नाबाद १२, सुमीत चव्हाण १-२, वीरेन आटोले १-८, हर्षद जाधव १-१०, स्वराज चौधरी १-११). सिंहगड स्प्रिंग डेल : ५.५ षटकांत ८ बाद २५ (विश्वजित दांगट ६, अर्घ्य मणेरीकर ३-५, समर्थ पोकळे २-४, रणजित मोहिते १-४) पराभूत विरुद्ध मिलेनियम नॅशनल स्कूल : २.३ षटकांत बिनबाद २६ (अथर्व पाटणकर नाबाद ८, रणजित मोहिते नाबाद ५).
