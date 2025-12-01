जेनिल पाध्या याचे २९ चेंडूंत तुफानी नाबाद शतक
पुणे, ता. १ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स क्रिकेट स्पर्धेमध्ये १६ वर्षांखालील गटात बाजीराव रस्त्यावरील नूतन मराठी विद्यालय (नूमवि), फुलगावचे नेताजी सुभाषचंद्र बोस बॉईज मिलिटरी स्कूल, भिलारेवाडीतील आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल आणि हडपसरच्या ग्रीनवुड्स स्कूल यांनी सोमवारी (ता.१) विजय मिळविले. ‘आर्यन्स वर्ल्ड’च्या जेनिल पाध्याने केवळ २९ चेंडूंत नाबाद १०३ धावांची तुफानी खेळी केली.
मुंढवा येथील कोद्रे फार्म्स येथे ही स्पर्धा सुरू आहे. पहिल्या सामन्यात आर्यन्स वर्ल्ड स्कूलने दहा षटकांत १७४ धावा करत सिंहगड रस्त्यावरील क्लारा ग्लोबल स्कूलचा तब्बल ११५ धावांनी पराभव केला. शतकवीर जेनिल पाध्या हा सामन्याचा मानकरी ठरला. दुसऱ्या सामन्यात ग्रीनवुड्स स्कूलने कोथरूडच्या बाल शिक्षण मंदिरचा आठ गडी राखून पराभव केला. या सामन्यात नील कावळे सामनावीर ठरला. नेताजी सुभाषचंद्र बोस बॉईज मिलिटरी स्कूलने कोंढव्यातील ट्रिनिटी स्कूलवर सात विकेटने मात केला. १८ चेंडूंत ३० धावांच्या खेळीसाठी चैतन्य भोईरला सामनावीराचा बहुमान मिळाला. नूमविने धायरी फाटा येथील नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूलवर दहा विकेटने मात केली. कुणाल कुंभार सामन्याचा मानकरी ठरला.
संक्षिप्त धावफलक
आर्यन्स वर्ल्ड ः १० षटकांत बिनबाद १७४ (जेनिल पाध्या नाबाद १०३, नील अपुणे नाबाद ५६) वि.वि. क्लारा ग्लोबल ः १० षटकांत ५ बाद ५९ (शौर्य मोरे नाबाद ५, श्रावण शेट्टी १-१, शौर्यतन शेट्टी १-३, आर्य गद्रे १-१०).
बाल शिक्षण मंदिर ः १० षटकांत ७ बाद ७२ (प्रतीक केळकर ३१, शौर्य दीक्षित १४, तन्मय मिरकळे ३-४, नील कावळे ३-८) पराभूत विरुद्ध ग्रीनवुड्स ः ८.४ षटकांत २ बाद ७३ (संग्राम तुपे नाबाद २४, यश मदाने १८, आरुष चौधरी १-५, प्रतीक केळकर १-१३). ट्रिनिटी ः १० षटकांत ३ बाद ८२ (गुरु राजोळे नाबाद ४१, सक्षम कावळे १५, श्रेयश गायकवाड १-१५, साईराज भांबुरे १-१६) पराभूत विरुद्ध नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी ः ९.४ षटकांत ३ बाद ८३ (चैतन्य भोईर ३०, वेदांत शिंदे नाबाद १८, ईशान अरनेजा १-१०, गुरू राजोळे १-१७, समर्थ कोळसे १-१८). नालंदा ः ८ षटकांत २ बाद ५३ (यश गांडे नाबाद २३) पराभूत विरुद्ध नूमवि ः ४.२ षटकांत बिनबाद ५४ (कुणाल कुंभार नाबाद २६, श्रविल शेवाळे नाबाद १४).
