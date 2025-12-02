मैत्रेय ट्रॅव्हल्सचा मालक मोकाटच
पिंपरी/हिंजवडी, ता. २ : हिंजवडीत तीन भावंडांचे बळी घेणाऱ्या खासगी बसच्या दुर्घटनेप्रकरणी मैत्रेय ट्रॅव्हल्स कंपनीचा मालक २४ तास उलटूनही मोकाट आहे. पोलिसांनी चौघांवर गुन्हा दाखल केला असून बसचालकासह दोघांना गुरुवारपर्यंत (ता. ४) पोलिस कोठडी देण्यात आली.
आयटी कर्मचाऱ्यांना नेणाऱ्या मद्यधुंद चालकाने सोमवारी (ता. १) भरधाव बस पदपथावर चढविल्याने दोन बहिणी आणि एक भाऊ अशी तीन सख्खी भावंडे मृत्युमुखी पडली. याशिवाय एका महिलेसह तिघे जण जखमी झाले. पोलिसांनी बस चालक नागनाथ राजाभाऊ गुजर (वय ३३, रा. गौरी पार्किंग, चक्रपाणी रोड, भोसरी, मूळ रा. धाराशिव), उपपुरवठादार व व्यवस्थापक भाऊसाहेब घोलप (वय ४८, रा. भोसरी) यांना अटक केली आहे. चालकाची सुरक्षा तपासणी करण्याची जबाबदारी असलेली व्यक्ती तसेच मैत्रेय ट्रॅव्हल्सचा मालक यांच्यावरही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
बस चालकाला पौड न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्याला गुरुवारपर्यंत (ता. ४ डिसेंबर) पोलिस कोठडी देण्यात आली. या अपघातात दुचाकीस्वार अविनाश हरिदास चव्हाण, नूर आलम आणि विमल राजू ओझरकर जखमी झाले. यातील अविनाश यांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर पुण्यातील ससून रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
वाहन मालक व देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चालक मद्यधुंद असल्यास अपघात होऊ शकतो आणि लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो याची जाणीव होती. त्यानंतरही त्यांनी चालकाची तपासणी न करता त्याला वाहन चालविण्यास दिले. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली.
-----------------------------
या प्रकरणात अद्यापपर्यंत दोघांना अटक केली असून बस मालकाला आरोपी केले आहे. त्याचे नाव निष्पन्नही झाले असून लवकरच त्याला ताब्यात घेणार आहोत.
- बालाजी पांढरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, हिंजवडी पोलिस ठाणे
------------