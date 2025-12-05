पिंपरीमध्ये ‘सकाळ करंडक’ क्रिकेटचा थरार लवकरच
पिंपरी, ता. ५ ः सकाळ माध्यम समूह आणि पिंपरी चिंचवड क्रिकेट असोसिएशन यांच्या मान्यतेने पिंपरी येथे प्रथमच क्रिसाला ग्रुप प्रस्तुत ‘सकाळ करंडक’ क्रिकेट प्रीमियर लीग स्पर्धा १६ ते २१ डिसेंबरपर्यंत दिवस-रात्र पद्धतीने रंगणार आहे. विजेत्या संघाला करंडक आणि दीड लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे.
पिंपरीगाव येथील नवमहाराष्ट्र क्रीडांगणावर ही स्पर्धा होईल. उपविजेत्या संघाला चषक आणि एक लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे. तृतीय क्रमांकाच्या संघाला ७५ हजार रुपये, चषक तसेच चतुर्थ क्रमांकासाठी ५० हजार रुपये आणि चषक दिला जाणार आहे. स्पर्धेमध्ये राज्याच्या विविध भागांतील संघही मैदानात उतरणार आहेत. त्यांच्यासह एकूण ३२ संघ स्पर्धेत खेळणार आहेत. ही स्पर्धा टेनिस चेंडूवर खेळविली जाणार आहे.
‘टेप बॉल’ने रंगत !
खेळाचा थरार आणि रोमांच आणखी वाढविण्यासाठी सामन्यातील प्रत्येक तिसरे षटक हे ‘टेप बॉल’चे राहणार आहे. त्यामध्ये चेंडूवर ‘इलेक्ट्रिकल’ टेप गुंडाळण्यात येणार आहे. त्याने चेंडूला वेग आणि उसळी मिळणार असून खेळ अधिक जलद आणि रंगतदार होणार आहे.
स्पर्धेची वैशिष्ट्ये
- मैदानावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अत्याधुनिक प्रकाश व्यवस्था
- प्रत्येकी सहभागी संघांच्या १२ खेळाडूंना आकर्षक टी-शर्टचे वाटप
- सामन्यातील प्रत्येक तिसरे षटक हे ‘टेप बॉल’चे राहणार
स्पर्धेचे नियम
- स्पर्धेतील सर्व सामने साखळी (लीग) पद्धतीने होणार
- स्पर्धेतील प्रत्येक सामना ७ षटकांचा खेळविण्यात येणार
- दुपार आणि रात्रीच्या सत्रात प्रत्येकी चार संघ साखळी पद्धतीने खेळणार
- त्याच दिवशी रात्री उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने होतील
प्रवेशासाठी संपर्क
संदीप नाणेकर - ९०११०३२७७६ । राजेंद्र वाघेरे - ९९२२८६३८९३ । कैलास लांडगे - ९५८८४४३७८८
PNE25V74046 - क्रिसाला लोगो
PNE25V74047 - सकाळ प्रिमियर लोगो
