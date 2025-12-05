क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आज अंतिम लढत
पुणे, ता. ५ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स क्रिकेट स्पर्धेच्या १६ वर्षांखालील गटातील अंतिम सामना शनिवारी (ता. ६) रंगणार आहे. उरुळी कांचन येथील डॉ. अस्मिता इंटरनॅशनल स्कूल, यवत येथील ऑलिंपस स्कूल, बाजीराव रस्त्यावरील नूतन मराठी विद्यालय आणि भिलारेवाडी येथील आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल यांच्यात उपांत्य फेरीचे सामने रंगणार आहेत. मुंढवा येथील कोद्रे फार्स्म आणि सासवड-बोपदेव रस्त्यावरील ट्रिनिटी महाविद्यालयाच्या मैदानावर हे सामने सुरू आहेत.
उपांत्यपूर्व फेरीत डॉ.अस्मिता इंटरनॅशनल स्कूल यांनी मांजरी येथील द कल्याणी स्कूलचा ४० धावांनी तर ऑलिंपस स्कूलने बंडगार्डन येथील जे.एन.पेटिट टेक्निकल हायस्कूलचा नऊ धावांनी पराभव केला. त्याचबरोबर आर्यन्स वर्ल्ड स्कूलने भूगाव येथील श्री श्री रविशंकर स्कूलवर ८१ धावांनी आणि नूमविने आंबेगाव येथील सिंहगड स्प्रिंगडेलवर तीन धावांनी मात केली. प्रसाद आंबळे, आदित्य सोनावणे, शौर्य पाटील आणि अर्पित कोकाटे हे सामनावीर ठरले. शनिवारी (ता. ६) स्पर्धेचे उपांत्य फेरी, अंतिम आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे सामने होणार आहेत.
संक्षिप्त धावफलक
उपांत्यपूर्व फेरी ः डॉ. अस्मिता स्कूल ः १० षटकांत १ बाद १०४ (ऋषभ गायकवाड नाबाद ४५, देवांश मेमाणे ४५, हर्षद एस. १-२१) वि.वि. कल्याणी ः १० षटकांत ६ बाद ६४ (मोक्षित जैन नाबाद १८, प्रसाद आंबळे ३-१०).
ऑलिंपस ः १० षटकांत ९ बाद ७२ (आदित्य सोनावणे २१, लाभेश भंडारी १५, शौर्य परभ २-७, ध्रुव जाधव २-१७) वि.वि. जे.एन. पेटिट ः १० षटकांत ७ बाद ६३ (आराध्य नजारे १६, अतुल्य करखिले १०, कार्तिक हरपळे ३-९, आदित्य सोनावणे ३-९). आर्यन्स वर्ल्ड ः १० षटकांत २ बाद १२२ (नील अपुणे नाबाद ४०, जेनिल पध्या ३५, संकल्प शेडगे २-२२) वि.वि. श्री श्री रविशंकर स्कूल ः ७.१ षटकांत सर्वबाद ४१ ः अर्नव पाटील १२, शौर्य पाटील ३-४).
नूमवि ः १० षटकांत ३ बाद ९४ (कुणाल कुंभार २४, अर्पित कोकाटे २०, विराज केंजळे १-१६) वि.वि. सिंहगड स्प्रिंगडेल ः १० षटकांत ७ बाद ९१ (युवराज तेलंगे ४०, शौर्य कुबडे १७, अर्पित कोकाटे २-२४, विराज नांगरे १-१४).
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.