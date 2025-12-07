सेंट व्हिन्सेंट, इंदिरा नॅशनल विजेते
पुणे, ता. ७ : पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स बास्केटबॉल स्पर्धेत १४ वर्षांखालील मुलांच्या गटात सेंट व्हिन्सेंट स्कूल संघाने, तर इंदिरा नॅशनल स्कूलने मुलींच्या गटात अजिंक्यपद मिळविले. कर्वेनगर येथील मिलेनियम नॅशनल स्कूलला दोन्ही गटांत उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले.
डेक्कन जिमखाना येथील बास्केटबॉल कोर्टवर ही स्पर्धा पार पडली. आंतरराष्ट्रीय महिला बास्केटबॉलपटू रेवा कुलकर्णी, वरिष्ठ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रशिक्षक मॅथ्यू फर्नांडिस आणि वरिष्ठ बास्केटबॉल पंच अरविंद प्रभाकर घाटे यांच्या हस्ते विजेत्या, उपविजेत्या व तृतीय क्रमांकांच्या संघांना पदके देऊन गौरविण्यात आले.
मुलांच्या गटातील सेंट व्हिन्सेंट स्कूल आणि मिलेनियम नॅशनल स्कूल यांच्यातील अंतिम सामना अतिशय चुरशीचा झाला. निर्धारित वेळेत दोन्ही संघ ३८-३८ गुणांनी बरोबरीत राहिले. त्यामुळे विजेत्याचा फैसला अतिरिक्त पाच मिनिटांच्या वेळेत झाला. त्यात सेंट व्हिन्सेंटच्या संघाने ४४-४२ अशी अवघ्या दोन गुणांनी बाजी मारली. सेंट व्हिन्सेंटकडून निषाद जाधव याने सर्वाधिक २७ गुणांची नोंद करून विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. तर मिलेनियम संघाकडून वेदांत संत याने १७ गुण नोंदविले. संस्कृती स्कूलने छत्रभुज नरसी स्कूल संघावर ३३-१३ असा विजय मिळवून ब्राँझपदक जिंकले.
मुलींच्या गटातील अंतिम सामनाही प्रेक्षणीय ठरला. विजेतेपदासाठी झालेल्या या निर्णायक लढतीत इंदिरा नॅशनल स्कूलने मिलेनियम नॅशनल स्कूलचा ३४-१६ असा पराभव केला. विजेत्या इंदिरा नॅशनलकडून मैत्री शाह हिने १४ व प्राप्ती केदारी हिने आठ गुण नोंदविले. तर मिलेनियम नॅशनलकडून आरोही देशपांडे हिने सहा गुणांची नोंद केली. ब्लॉसम पब्लिक स्कूलने भिलारेवाडी येथील आर्यन्स वर्ल्ड स्कूलचा ३०-१० असा पराभव करून ब्राँझपदकाची कमाई केली.
