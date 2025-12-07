सिंबायोसिस स्कूलचा विजेतेपदाचा ‘स्मॅश’
पुणे, ता. ७ : दमदार स्मॅशेस, उत्कृष्ट पासिंग, अचूक सर्व्हिस, प्रभावी ड्रॉप शॉट्स आणि भक्कम बचावाच्या जोरावर प्रभात रस्ता येथील सिंबायोसिस स्कूल संघाने धायरीच्या नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल संघाचा पराभव करून पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स १६ वर्षांखालील मुलांच्या व्हॉलीबॉल स्पर्धेचे विजेतेपद पटकाविले.
डेक्कन जिमखाना येथे शनिवारी ही स्पर्धा पार पडली. सेवानिवृत्त पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र कदम, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते गोपाल मिरजकर, आंतरराष्ट्रीय व्हॉलीबॉल प्रशिक्षक देविदास जाधव, पुणे जिल्हा व्हॉलीबॉल संघटनेचे उपाध्यक्ष श्याम पळसुले, पुणे जिल्हा टेबल टेनिस संघटनेचे सचिव मधुकर लोणारे, कमलाकर डोके यांच्या हस्ते विजेता, उपविजेता व तृतीय स्थानांवरील संघांना पदके देऊन गौरविण्यात आले.
स्पर्धेचा अंतिम सामना सिंबायोसिस स्कूलने २५-१०, २५-१८ (२-०) असा सरळ दोन गेम्समध्ये जिंकला. वंश खंडेलवाल, श्लोक कुळे, सार्थक साळुंके व नंदवर्धन मोटे यांनी अष्टपैलू प्रदर्शन करून सिंबायोसिसला अजिंक्य बनविले. उपविजेत्या नालंदा स्कूलकडून आयुष खिलारे, अर्पण भुवड व कौस्तुभ भरेकर यांनी चमकदार कामगिरी बजावली. सदाशिव पेठेतील ‘एमईएस’ भावे हायस्कूल संघाने तिसरे स्थान मिळवून ब्राँझपदकावर नाव कोरले. तत्पूर्वी झालेल्या उपांत्य सामन्यात सिंबायोसिस स्कूलने ‘एमईएस’ भावे हायस्कूलचा २५-१६, २५-२२ असा पराभव केला. दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूलने अंतिम फेरीचे तिकीट पक्के केले.
अन्य निकाल :
मुले ः आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल, भिलारेवाडी वि. वि. मुक्ताई मेमोरियल स्कूल २५-८, १९८-२५, १५-१३, एमईएस भावे हायस्कूल, सदाशिव पेठ वि. वि. स्मार्ट ग्रीनफील्ड हायस्कूल, मोशी २५-१७, २५-७, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी स्कूल, फुलगाव वि. वि. सरहद्द स्कूल, कात्रज २५-१६, २५-१२, सिटी प्राईड, चिखली- मोशी वि. वि. अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे २५-१०, २५-६, इन्फेंन्ट जीसस स्कूल, वाकड वि. वि. लोकसेवा इंग्लिश स्कूल, पाषाण २५-९,२५-२०, स्मार्ट ग्रीनफील्ड हायस्कूल, मोशी वि. वि. हचिंग्स स्कूल, तळेगाव २५-१५, २५-२४, पीजीकेएम, कोंढवा वि. वि. डीएसके, धायरी २५-१७, २५-२२, नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल वि. वि. फ्लाइंग बर्ड्स स्कूल, आंबेगाव २१-१८, २५-१५, १५-६.
