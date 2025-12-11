कर्वेनगरच्या ‘मिलेनियम नॅशनल’चा दुहेरी जलवा
पुणे, ता. ११ : पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स व्हॉलीबॉल स्पर्धेत १४ वर्षांखालील मुलींच्या गटात कर्वेनगर येथील मिलेनियम नॅशनल स्कूलच्या संघांचा जलवा पाहायला मिळाला. निर्विवाद वर्चस्व राखत ‘मिलेनियम नॅशनल’च्या ‘ड’ संघाने विजेतेपद, तर ‘क’ संघाने उपविजेतेपद असा दुहेरी बहुमान पटकाविला. प्रभात रस्ता येथील सिंबायोसिस स्कूलने तृतीय स्थान प्राप्त केले.
डेक्कन जिमखाना येथे ही स्पर्धा पार पडली. प्रमुख अतिथी पुणे जिल्हा टेबल टेनिस संघटनेचे सचिव मधुकर लोणारे, सिंबायोसिस स्कूलचे प्रशिक्षक रमेश बामणे, मिलेनियम नॅशनल स्कूलचे प्रशिक्षक सिद्धार्थ जाधव यांच्या हस्ते विजेते, उपविजेते व तृतीय स्थानावरील संघांना पदके देऊन गौरविण्यात आले. विजेतेपदासाठी खेळल्या गेलेल्या संघर्षपूर्ण अंतिम सामन्यात मिलेनियम नॅशनल स्कूलच्या ‘ड’ संघाने आपल्याच स्कूलच्या ‘क’ संघाचा २५-१९, २५-२२ असा सरळ दोन गेम्समध्ये पराभव केला. अनाया डिसा, गार्गी दलाल व शर्वरी सुर्वे यांनी चमकदार कामगिरी करून संघाच्या विजयात महत्वपूर्ण वाटा उचलला. मिलेनियम नॅशनलच्या ‘क’ संघाकडून अनुष्का कोंडे, ऐश्वर्या कानडे व राही ठक्कर यांनी अष्टपैलू प्रदर्शन केले.
तिसऱ्या स्थानासाठी खेळल्या गेलेल्या सामन्यात सिंबायोसिस स्कूलने मिलेनियम नॅशनल स्कूलच्या ‘अ’ संघावर २५-४, २५-१२ असा सहज विजय मिळवून ब्राँझपदक जिंकले. सिंबायोसिसकडून राधा कशेडीकर, शमिका कांबळे, परिणिती जाधव यांनी, तर मिलेनियम नॅशनलकडून मान्यता जवळकर, शायना करविनकोप व आराध्या जाधवराव यांनी उत्तम खेळ केला.
अन्य निकाल : १४ वर्षांखालील मुली : (उपांत्य फेरी) : मिलेनियम नॅशनल ‘ड’, कर्वेनगर वि. वि. सिंबायोसिस, प्रभात रस्ता २५-२०, २६-२४. मिलेनियम नॅशनल ‘क’, कर्वेनगर वि. वि. मिलेनियम नॅशनल ‘अ’, कर्वेनगर १५-४, २५-८. (उपांत्यपूर्व फेरी) : मिलेनियम नॅशनल ‘क’, कर्वेनगर वि. वि. नालंदा इंग्लिश मीडियम, धायरी २५-३, २५-९. मिलेनियम नॅशनल ‘अ’ वि. वि. मिलेनियम नॅशनल ‘ई’ २५-२०, २६-२४. सिंबायोसिस, प्रभात रस्ता, वि. वि. पीजीकेएम, कोंढवा २५-५, २५-८. मिलेनियम नॅशनल ‘ड’ वि. वि. सेंट हेलेनाज २५-१०, २५-९.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.