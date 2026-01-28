प्रतिक्रिया
विश्वास बसत नाही नेहमी कणखरपणे उभे राहणारे, संकटात धीर देणारे दादा आज अचानक हरपले, ही कल्पनाच असह्य आहे. बारामतीचं नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं एक मजबूत नेतृत्व आज निघून गेलं. विकास, निर्णयक्षमता आणि सामान्य माणसाशी असलेलं नातं हे दादांचं वेगळेपण होतं.
- मिलिंद कांबळे, उपाध्यक्ष, सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना
सहकारातील त्यांचा अनुभव अफाट होता. बँका, साखर कारखाने, दूध संघ असो किंवा ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रत्येक ठिकाणी दादांची नजर ठाम आणि निर्णय दूरदृष्टीचा असायचा. अडचणीत सापडलेल्या संस्थांना उभं करण्याचं धाडस, कर्मचाऱ्यांना दिलेला आधार आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेले कठोर निर्णय हे त्यांचं सहकारातील खरं योगदान आहे. आज दादा नाहीत, पण त्यांनी उभा केलेला सहकाराचा पाया मजबूत आहे. त्या अनुभवाची, मार्गदर्शनाची आणि खंबीर नेतृत्वाची उणीव कायम जाणवेल. सहकार क्षेत्राने एक आधारवड गमावला आहे.
- बापूराव सूर्यवंशी, माजी अध्यक्ष, बारामती दूध संघ
जिल्हा परिषद म्हटलं की दादांचा कामांचा दबदबा डोळ्यांसमोर उभा राहतो. निधी असो वा नसो काम थांबू नये, हीच दादांची भूमिका असायची. रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा, आरोग्य केंद्रे, ग्रामविकासाची कामे एका मागोमाग एक वेगाने सुरू असायची. तो वेग म्हणजेच दादांचा ‘दरारा’ होता. अखंड, प्रखर आणि गावागावात जीवन देणारा. अधिकाऱ्यांना धडकी भरवणारा, पण सामान्य माणसाला दिलासा देणारा हा दबदबा आज थांबला आहे.
- सतीश खोमणे, माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद
माझ्या सारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला बळ व जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद देण्याचे काम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. दादां सारखा नेता पुन्हा बारामतीत कधीच होऊ शकत नाही. आज बारामती शून्य झाली. विकास थांबला असून कधीही भरून न येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे.
- विश्वास देवकाते, माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद पुणे
