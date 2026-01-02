पिंपरी निवडणूक लढाई
प्रभागातील जागा आणि पक्षनिहाय उमेदवार
प्रभाग १ ः चिखली पाटीलनगर म्हेत्रेवस्ती
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / सुरेश म्हेत्रे / सोनम मोरे /शीतल यादव / गणेश मळेकर
राष्ट्रवादी / विकास साने / साधना काशीद / संगीता ताम्हाणे / यश साने
कॉंग्रेस / .. / ... / ... / आकाश शिंदे
शिवसेना (ठाकरे) / विजय जरे / -- / --- / राहुलकुमार भोसले
वंचित / बिरुदेव मोटे / ... / ... /...
--
प्रभाग २ ः कुदळवाडी जाधववाडी बाऱ्हाडेवाडी
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / सुजाता बोराटे / सारिका बोऱ्हाडे / राहुल जाधव / निखिल बोऱ्हाडे
राष्ट्रवादी / रूपाली आल्हाट / अश्विनी जाधव / विशाल आहेर / वसंत बोराटे
शिवसेना / ... / .../ रोहित जगताप /
शिवसेना (ठाकरे) /... / कल्पना घंटे /... / ...
मनसे / ... / ... / ... / जयसिंग भाट
सनय छत्रपती शासन / ... / ... / ... / संतोष धुमाळ
--
प्रभाग ३ ः मोशी डुडुळगाव चऱ्होली
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / सारिका गायकवाड / नितीन काळजे / अर्चना सस्ते / सचिन तापकीर
राष्ट्रवादी / अनुराधा साळुंके / प्रकाश आल्हाट / पूनम तापकीर / लक्ष्मण सस्ते
शिवसेना (ठाकरे) / रेखा ओव्हाळ / ... / मनीषा बोराटे / ...
आप / .../ ... / ... / इम्रान खान
--
प्रभाग ४ ः दिघी बोपखेल
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / श्रृती डोळस / कृष्णा सुरकले / हिराबाई घुले / उदय गायकवाड
राष्ट्रवादी / प्रतिभा दोरकर / मंगेश असवले / श्रद्धा आकुलवार / चंद्रकांत वाळके
शिवसेना / ... / ... / ... / मनीषा परांडे
कॉंग्रेस / अंजली सरोदे / ... / ... /...
--
प्रभाग ५ ः गवळीनगर
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / अनुराधा गोफणे / सागर गवळी / कविता भोंगाळे / जालिंदर शिंदे
राष्ट्रवादी / भीमाबाई फुगे / अमर फुगे / प्रियांका बारसे / राहुल गवळी
शिवसेना / ... / ... / .... / मिथुन गजरे
कॉंग्रेस / ... / ... / ... / हरेश डोळस
शिवसेना (ठाकरे) / ... / ... / कल्पना शेटे / दिलीप सावंत
--
प्रभाग ६ ः धावडेवस्ती
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / रेखा देवकर / रवी लांडगे / राजश्री लांडगे / योगेश लांडगे
राष्ट्रवादी / वर्षा बढे /... / प्रियांका लांडे / संतोष लांडगे
कॉंग्रेस / इंदूबाई घनवट / ... /... / ...
शिवसेना (ठाकरे) / ... / ... / ... / संदीप पाळंदे
आप / जया लांडगे /... / ... /...
---
प्रभाग ७ ः भोसरी गावठाण
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / संतोष लोंढे / सोनाली गव्हाणे / राणी पठारे / नितीन लांडगे
राष्ट्रवादी / विराज लांडे / अनुराधा लांडगे / अश्विनी फुगे / अमोल डोळस
आप / ... /... /... / मंगेश आंबेकर
वंचित /... /.... / प्रियांका डोळस / ....
--
प्रभाग ८ ः इंद्रायणीनगर, बालाजीनगर
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / सुहास कांबळे / नम्रता लोंढे / नीलम लांडगे /विलास मडिगेरी
राष्ट्रवादी / सीमा सावळे / राजश्री गागरे / अश्विनी वाबळे / तुषार सहाणे
शिवसेना / महेंद्र सरवदे /... / माधुरी मुटके /
कॉंग्रेस / अमित कांबळे /... / प्राजक्ता पाटील / प्रकाश झा
शिवसेना (ठाकरे) / दत्ता शेटे / ... / सरिता कुऱ्हाडे /
मनसे /... /... /... / प्रतीक जिते
आप / अनिकेत शिंदे /... /... / ...
वंचित / सत्यवान कांबळे / हिना तांबोळी / समीना शेख / प्रशांत बचुटे
बसप / धम्मदीप लगाडे /... /... / कुलदीप लगाडे
नॅशनॅलिस्ट रिपल्बिकन पक्ष / ... /... / लक्ष्मी जाधव
सनय छत्रपती शासन / ... /... /... / मनोज चौहान
परिवर्तन विकास आघाडी / ... /... /... / जावेद शहा
स्वराज्य शक्ती सेना / ... / ... / ... / बाबासाहेब जाधव
वेल्फेअर पार्टी ऑफ इंडिया / ... /... / ... / सालार शेख
---
प्रभाग ९ ः नेहरूनगर मासुळकर कॉलनी
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / कमलेश वाळके / फारुक मिनाज / शीतल मासुळकर /सद्गुरू कदम
राष्ट्रवादी / सिद्धार्थ बनसोडे / वैशाली घोडेकर / सारिका मासुळकर / राहुल भोसले
शिवसेना / शुभम तांदळे / अनिता मंगोडेकर /... /...
कॉंग्रेस / उमेश खंदारे / समरीन कुरेशी / मनिषा गरुड / अशोक धायगुडे
राष्ट्रवादी (शप) / धम्मराज साळवे / आस्मा शेख / बेबी बोचकुरे / महेश मासुळकर
शिवसेना (ठाकरे) / सागर सूर्यवंशी /... /... / गणेश जाधव
वंचित / अशोक बनसोडे /... / सरला साळवे / रेखा कांबळे
बसप / बाबा कांबळे / ... / आशा भोसले /...
रिपब्लिकन सेना / भिकाराम कांबळे / ... / ... / ...
--
प्रभाग १० ः मोरवाडी संभाजीनगर
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / अनुराधा गोरखे / सुप्रिया चांदगुडे / कुशाग्र कदम / तुषार हिंगे
राष्ट्रवादी / नीलिमा पवार / वर्षा भालेराव / संदीप चव्हाण / सतीश क्षीरसागर
शिवसेना (ठाकरे) / रूपाली गायकवाड /... /... /
मनसे / ... / गीता चव्हाण / कैलास दुर्गे / हर्षकुमार महाडिक
आप / पायल रणसिंग / ... /गौतम तायडे / ... / ब्रह्मानंद जाधव
वंचित / शारदा बनसोडे /... /... / दुर्योधन कदम
सनय छत्रपती शासन / ... /... / नीलेश कुंभार /...
बसप /... / ... /... / राहुल सोनवणे
--
प्रभाग ११ ः घरकुल शिवतेजनगर
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / कुंदन गायकवाड / रिटा सानप / योगिता नागरगोजे / नीलेश नेवाळे
राष्ट्रवादी / मारुती जाधव / मयूरी साने / सत्यभामा नेवाळे / नारायण बहिरवाडे
शिवसेना / भीमा बोबडे / ज्याती गोफणे / प्रणिता बाबर /
कॉंग्रेस / ... / सुभद्रा ठोंबरे / गंगा धेंडे / गणेश भांडवलकर
शिवसेना (ठाकरे) / विश्वास गजरमल / मंगल सोनवणे / मोहर कोकाटे / काशिनाथ जगताप
आप / ... / सुजाता विधाते / .. / कुणाल वक्ते
वंचित / सुनील गायकवाड /... / ... / मोईज बागवान
सनय छत्रपती शासन / अविनाश जोगदंड / ... / शलाका कोंडावार/...
--
प्रभाग १२ ः तळवडे त्रिवेणीनगर
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / प्रवीण भालेकर / शीतल वर्णेकर / शिवानी नरळे / शांताराम भालेकर
राष्ट्रवादी / शरद भालेकर / चारुलता सोनवणे / सीमा भालेकर / पंकज भालेकर
शिवसेना / संदीप जाधव / सुजाता काटे /... / ...
कॉंग्रेस / गोरखनाथ लोहार / ... / .... / शौकतअली शेख
शिवसेना (ठाकरे) / अमोल भालेकर /... /... /....
आप / ... /... / शीतल जेवळे /स्वप्नील जेवळे
रासप / ... /... / कौसल्या सोलनकर / ....
---
प्रभाग १३ ः निगडी गावठाण
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / अनिल घोलप / अर्चना करांडे / मनीषा कुलकर्णी / उत्तम केंदळे
राष्ट्रवादी / तानाजी खाडे / प्रिया कोलते /... / संतोष कवळे
शिवसेना / ... / शुभांगी बोऱ्हाडे / सुलभा उबाळे /...
कॉंग्रेस / सूरज गायकवाड /... / वैशाली पवार /...
शिवसेना (ठाकरे) / रवींद्र खिलारे / संगीता पवार / ... / सतीश मरळ
मनसे / शशिकिरण गवळी /... / अश्विनी चिखले / सचिन चिखले
वंचित / दीपक भालेराव / गंगा डोंगरे / शिल्पा गायकवाड / इम्तियाज खान
बसप / प्रमोद क्षीरसागर / .../... / सुशिल गवळी
पिंचिं परिवर्तन आघाडी / सागर अडागळे/ .../.../...
बहुजन रिसोप / ... /.... /.../ रजनीकांत क्षीरसागर
---
प्रभाग १४ ः आकुर्डी गावठाण काळभोरनगर
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / कैलास कुटे / मीनल यादव / ऐश्वर्या बाबर / प्रसाद शेट्टी
राष्ट्रवादी / विशाल काळभोर / वैशाली काळभोर / अरुणा लंगोटे / प्रमोद कुटे
शिवसेना /मारुती भापकर / मनीषा शिंदे / दीपा काटे /....
कॉंग्रेस / ... /... /... / मकरध्वज यादव
शिवसेना (ठाकरे) / निखिल दळवी /... / योगिता कांबळे /...
मनसे /... / आदिती चावरिया / ... / ....
आप / वैजनाथ शिरसाट / अर्चना सोनवणे /... /....
भाकप (मार्क्सवादी) / ... / गुलजान शेख / ....
--
प्रभाग १५ ः आकुर्डी निगडी प्राधिकरण
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / शरद मिसाळ / शैलजा मोरे / शर्मिला बाबर / अमित गावडे
राष्ट्रवादी / धनंजय काळभोर / प्रीतम शिंदे / सरिता साने / नीलेश शिंदे
शिवसेना / समीर जावळकर /... /... / चेतन बेंद्रे
कॉंग्रेस / संदेश जगताप /... /... / महेश बिराजदार
मनसे / .... /... / स्वाती दानवले /....
आप /... / रिमा मेंगळे /... / चंद्रमणी जावळे
--
प्रभाग १६ ः रावेत किवळे मामुर्डी
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / धर्मपाल तंतरपाळे / शिल्पा राऊत / संगीता भोंडवे / दीपक भोंडवे
राष्ट्रवादी / श्रेया तरस / ... आशा भोंडवे /... / मोरेश्वर भोंडवे
शिवसेना / बाळासाहेब ओव्हाळ / ऐश्वर्या तरस / रेश्मा कातळे / नीलेश तरस
कॉंग्रेस / अर्चना राऊत / प्रियांका घोजगे / सुनीता भोंडवे / सजहर शेख
आप / विकी पासोटे /... /... / शिवकुमार बनसोडे
वंचित / सुनील मोरे /... / रिया सरनोबत / कमलेश रणवरे
सनय छत्रपती शासन / राजेश व्हटकर / .../ .../ सचिन सिद्धे
बसप / ... / .... / .... / संतोष रघुवंशी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.