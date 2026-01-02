पिंपरी माघारी नंतर चित्र स्पष्ट
प्रभाग १७ ः वाल्हेकरवाडी बिजलीनगर प्रेमलोक मार्क
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / आशा सूर्यवंशी / नामदेव ढाके / पल्लवी वाल्हेकर / सचिन चिंचवडे
राष्ट्रवादी / मनीषा आरसुळ / भाऊसाहेब भोईर / शोभा वाल्हेकर / शेखर चिंचवडे
शिवसेना / जयश्री सोनवणे / शुभम वाल्हेकर / निशा चिंचवडे / ज्ञानेश्वर जगताप
कॉंग्रेस / विजया मानमोडे /... / सुप्रिया वाल्हेकर / अमित भोईटे
शिवसेना (ठाकरे) / ... / रवींद्र महाजन / ज्योती भालके / किरण दळवी
मनसे / ... / तुषार पाटील /... / ....
आप / सुजाता यागकवाड /राहुल मदने /... / विजय चंदाल
बसप / अनिता भंडारी / सचिन चौधरी / ... / राजेंद्र पवार
---
प्रभाग १८ ः चिंचवड गावठाण
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / अपर्णा डोके / मनीषा चिंचवडे / मोरेश्वर शेडगे / सुरेश भोईर
राष्ट्रवादी / पूजा आगज्ञान / ज्योती निंबाळकर / अनंत कोऱ्हाळे / अश्विनी चिंचवडे
कॉंग्रेस /... / भाग्यश्री भोईर /... / ....
राष्ट्रवादी (शप) /... /.../ सागर चिंचवडे /...
शिवसेना (ठाकरे) /... / रफिया पानसरे / राहुल पालांडे / सचिन दोनगहू
आप / ... /... /... / सचिन पवार
बहुजन भारत पक्ष / ... / ... / .../ तुषार लोंढे
---
प्रभाग १९ ः भाटनगर उद्योगनगर एम्पायर इस्टेट
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / मधुरा शिंदे / शीतल शिंदे / जयश्री गावडे / मंदार देशपांडे
राष्ट्रवादी / रीना तोरणे / दीपक मेवानी / सविता आसवानी / काळुराम पवार
शिवसेना /... /... /... / रोहित गोलांडे
कॉंग्रेस /... / रोहित भाट /... / दीपक श्रीवास्तव
शिवसेना (ठाकरे) / पूजा सावळे / ताहीर भालदार /... / आकाश चतुर्वेदी
मनसे / लता शिंदे / ... /... /...
आप /... / ... / निकिता कांबळे / नवनाथ म्हस्के
वंचित / प्रमिला कांबळे / विकास तामचीकर /... / अनिकेत सोनवणे
बसप / इंदू सरपते / ... / अनिता भंडारी, लक्ष्मी देवकर / चंद्रकांत सोनवणे
परिवर्तन विकास आघाडी / अंजली वाघमारे /... /... / जीतू पहेलानी
---
प्रभाग २० ः संत तुकारामनगर वल्लभनगर
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / संदीप बागडे / रश्मी लांडे / सुजाता पलांडे / सतीश नागरगोजे
राष्ट्रवादी / जितेंद्र ननावरे / नीलम म्हात्रे, मनीषा लांडे / वर्षा जगताप / योगेश बहल
शिवसेना / विनोद वाघमारे / वैशाली वाबळे / स्वीटी मलातपुरे / राजेश वाबळे
कॉंग्रेस / किरण खाजेकर / ... / ... / राजन पिल्ले
राष्ट्रवादी (शप) / सुलक्षणा धर / ... /... /....
शिवसेना (ठाकरे) / गौतम लहाने / नीलम म्हात्रे / संजना यादव /...
आप / सुरेश भिसे /... /... / शुभम यादव
वंचित / मंदाकिनी गायकवाड /... / ... /...
बसप / सागर वाघमारे / ... / ... / पंकज वाघमारे
---
प्रभाग २१ ः पिंपरी गावठाण
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / मोनिका निकाळजे / गणेश ढाकणे / उषा वाघेरे / नाणिक पंजाबी
राष्ट्रवादी / निकिता कदम / संदीप वाघेरे / प्रियांका कुदळे / हिरानंद आसवानी
शिवसेना / अश्विनी जाधव / ... / ज्योती मलकानी / ...
शिवसेना (ठाकरे) / ... /... / पूजा इंगळे / ...
मनसे /... /... /... / राजू भालेराव
वंचित / पंचफुला गायकवाड /... /... / ...
---
प्रभाग २२ ः काळेवाडी विजयनगर
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / नीता पाडाळे / कोमल काळे / विनोद नढे / हर्षद नढे
राष्ट्रवादी / मोनिका नढे / उषा काळे / मच्छिंद्र तापकीर / संतोष कोकणे
शिवसेना / विजया सुतार / अनिता पांचाळ / सुनील पालकर/ मच्छिंद्र नढे
कॉंग्रेस / ... / सायली नढे / सौरभ काळे / रवी नांगरे
शिवसेना (ठाकरे) /... / सुजाता नखाते /... / गौरव नढे
आप / पूजा माने / सीमा यादव / अक्षय माने /...
वंचित / ... /... / जितेंद्र मोटे / विनायक ओव्हाळ
प्रहार जनशक्ती पक्ष / ... / ... / संजय गायखे /...
हिंदूराष्ट्र संघ / ... /.... / आनंद मोळे / ....
---
प्रभाग २३ ः थेरगाव गावठाण
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / मनीषा पवार / तानाजी बारणे / सोनाली गाडे / अभिषेक बारणे
राष्ट्रवादी / मालिका साकळे / विशाल बारणे / योगिता बारणे / प्रवीण बारणे
शिवसेना / नेहा जगताप / संतोष बारणे / संतोषी पवार / प्रशांत सपकाळ
कॉंग्रेस / सरोज कुचेकर / ... /... / धनाजी येळकर
शिवसेना (ठाकरे) / सविता जाधव /... /.... / कानिफनाथ केदारी
वंचित /... /भरत महानवर /... /....
---
प्रभाग २४ ः गुजरनगर पवारनगर
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / सिद्धेश्वर बारणे /... /... / ...
राष्ट्रवादी / संतोष बारणे / वर्षा भोसले / माया बारणे / मंगेश बारणे
शिवसेना / विश्वजीत बारणे /... /... / नीलेश बारणे
सनय छत्रपती शासन / ... / ... / .... / जीवन नवले
---
प्रभाग २५ ः वाकड ताथवडे पुनावळे
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / कुणाल वाव्हळकर / रेश्मा भुजबळ / श्रृती वाकडकर / राहुल कलाटे
राष्ट्रवादी / विक्रम वाघमारे / रेखा दर्शले / चित्रा पवार / मयूर कलाटे
शिवसेना / शंभू ओव्हाळ /... / अर्पिता पवार /...
कॉंग्रेस / स्वप्नील बनसोडे / अंकिता भूमकर / प्रफुल्ला मोतलिंग / ...
शिवसेना (ठाकरे) / सागर ओव्हाळ / बेबी जाधव / ... / चेतन पवार
---
प्रभाग २६ ः पिंपळे निलख गावठाण
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / विनय गायकवाड / आरती चौंधे / स्नेहा कलाटे / संदीप कस्पटे
राष्ट्रवादी (शप) / संकेत जगताप / सारिका कस्पटे / सीमा साठे / तुषार कामठे
आप / नितीन पटेकर /... / रूपाली काळे / राजू काळे
---
प्रभाग २७ ः रहाटणी गावठाण- श्रीनगर
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / बाबासाहेब त्रिभुवन / सविता खुळे / अर्चना तापकीर / चंद्रकांत नखाते
राष्ट्रवादी / सुमीत डोळस / अश्विनी तापकीर / अनिता थोपटे / सागर कोकणे
शिवसेना / भैय्या गायकवाड /... / अनिता तांबे / ...
शिवसेना (ठाकरे) /... /... / वनिता नखाते / ...
मनसे / तुकाराम शिंदे /... /... /...
---
प्रभाग २८ ः पिंपळे सौदागर गावठाण
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / शत्रुघ्न काटे / अनिता काटे / कुंदा भिसे / संदेश काटे
राष्ट्रवादी / उमेश काटे / शीतल काटे / मीनाक्षी काटे / विठ्ठल काटे
शिवसेना / सुदर्शन देसले / श्वेता भावसार / श्वेता कापसे / ...
कॉंग्रेस / विशाल जाधव /... /... / ...
शिवसेना (ठाकरे) /... / ... / अनिता तुतारे / ...
---
प्रभाग २९ ः पिंपळे गुरव, सुदर्शनगर
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / रविना आंघोळकर / शकुंतला धराडे / शशिकांत कदम / श्याम जगताप
राष्ट्रवादी / कुंदा डोळस / सुनीता कोळप /राजू लोखंडे / तानाजी जवळकर
शिवसेना / ... /... /... /राहुल जवळकर
---
प्रभाग ३० ः कासारवाडी- फुगेवाडी- दापोडी
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / चंद्रकांता सोनकांबळे / उषा मुंढे / प्रतिभा जवळकर / संजय काटे
राष्ट्रवादी / राजू बनसोडे / प्रतिक्षा लांघी / स्वाती काटे / रोहित काटे
शिवसेना / संदीप गायकवाड / अमृता जंगले / संध्या गायकवाड / किरण मोटे
कॉंग्रेस / सार्थक बाराथे / ... /... / जन्नतबी सय्यद
राष्ट्रवादी (शप) / संदीप गायकवाड /... / ... / ....
शिवसेना (ठाकरे) / गोपाळ मोरे, सुनील ओव्हाळ / पार्वती खामकर / सुषमा गावडे / तुषार नवले
मनसे /... /.... / रेखा जम / ...
आप / रवींद्र कांबळे /... / मैथिली कदम / अकिल शेख
वंचित / संजय कांबळे / वंदना मोहंडुळे / स्वाती कदम / अस्मा शेख
परिवर्तन विकास आघाडी / मयूर गायकवाड / ... / ... / ...
---
प्रभाग ३१ ः नवी सांगवी
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / दुर्गाकौर आदियाल / ज्ञानेश्वर जगताप / पल्लवी जगताप / नवनाथ जगताप
राष्ट्रवादी / दीप्ती कांबळे / राजेंद्र जगताप / उमा पाडुळे / अरुण पवार
शिवसेना / मनीषा खुडे / प्रशांत कडलग / ... / मेघराजराजे निंबाळकर
शिवसेना (ठाकरे) /... / ... / आरती भेगडे / अमित निंबाळकर
बसप / रेखा गायकवाड / ... /... /...
---
प्रभाग ३२ ः जुनी सांगवी
राजकीय पक्ष / अ / ब / क / ड
भाजप / तृप्ती कांबळे / हर्षल ढोरे / उषा ढोरे / प्रशांत शितोळे
राष्ट्रवादी / निशा कांबळे / प्रसाद शिंदे / उज्ज्वला ढोरे / अतुल शितोळे
शिवसेना / सारिका भांडलकर / नीलिमा भागवत / तेजश्री ढोरे / सुमीत भोसले
कॉंग्रेस /... /... /... / मिलिंद फडतरे
शिवसेना (ठाकरे) / ज्योती गायकवाड / रेश्मा शिंदे / वर्षा पोंगडे /
मनसे /... /... /... / राजू सावळे
वंचित / सुजाता निकाळजे /... /... / धनंजय कांबळे
---
