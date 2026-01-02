पिंपरी चिंचवड विद्यापीठाचा आज पहिला दीक्षांत सोहळा
पिंपरी, ता. २ ः पिंपरी चिंचवड विद्यापीठाचा पहिला दीक्षांत सोहळा शनिवारी (ता.३) पार पडणार आहे. त्यामध्ये विद्यापीठाच्या पहिल्या पदवीधर विद्यार्थ्यांना पदव्या प्रदान करण्यात येणार असून हा क्षण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील परिपक्वतेचा आणि विद्यापीठाच्या शैक्षणिक बांधिलकीचा प्रतीक ठरणार आहे.
पिंपरी चिंचवड विद्यापीठाच्या साते-वडगाव मावळ येथील शैक्षणिक संकुलात हा सोहळा होणार आहे. सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार हे सोहळ्याला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. तसेच पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर लांडगे, उपाध्यक्षा पद्मा भोसले, कोषाध्यक्ष शांताराम गराडे, सचिव विठ्ठल काळभोर, व्यवस्थापन प्रतिनिधी अजिंक्य काळभोर, नरेंद्र लांडगे तसेच कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीश देसाई यांच्यासह विद्यापीठाचे विश्वस्त व वरिष्ठ व्यवस्थापन सदस्य, पदवीधर विद्यार्थी, पालक, शिक्षण तज्ज्ञ, विद्यापीठाचे वरिष्ठ अधिकारी, शैक्षणिक व औद्योगिक क्षेत्रातील मान्यवरही उपस्थित राहणार आहेत.
विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.संतोष सोनवणे म्हणाले,‘‘पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ हे दर्जा, उत्कृष्टता आणि शाश्वततेच्या मूल्यांवर उभे राहत असलेले तरुण विद्यापीठ आहे. पहिला दीक्षांत समारंभ हा अभिमानाचा आणि मोठ्या जबाबदारीचा क्षण आहे. प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि संस्थेच्या सामूहिक प्रयत्नांचे हे प्रतीक आहे. पुढील वाटचालीत आम्ही जागतिक शैक्षणिक संलग्नता, संशोधन बळकट करण्यावर तसेच विचारशील, नैतिक आणि समाजोपयोगी पदवीधर घडविण्यावर भर देणार आहोत.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.