‘शिवछत्रपती संस्थेचे बांधकाम बेकायदा’
पुणे, ता. ४ : आळेफाटा (ता. जुन्नर) येथील शिवछत्रपती नगर विकास संस्थेने जमीन गट नं. ३५५मध्ये बेकायदा बांधकाम केल्याचा आरोप राहुल रामदास खोकले यांनी केला आहे.
याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, याबाबत उपविभागीय अधिकारी, जुन्नर- आंबेगाव उपविभाग मंचर (पुणे) यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संस्थेने जमिनीवर शाळेची इमारत बांधताना जागेवर अतिक्रमण केले आहे. संबंधित बांधकाम बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सरकारी जमिनीचे नुकसान होत आहे. याबाबत उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिदे यांनी निकाल पत्रात आदेश दिले आहेत की, संस्थेने आळेफाटा (वडगाव आनंद) गट नंबर ३५५ मध्ये इमारत बांधकाम करताना जिल्हाधिकारी, तसेच नगर रचना आणि नगर विकास विभाग यांच्याकडून बिनशेती, तसेच बांधकाम परवानगी घेतलेली नाही. या जमीन मिळकतीवर सध्या अस्तित्वात असलेले इमारती २४ वर्षांपूर्वी बांधलेली आहे. या शाळा इमारतीचे बांधकाम बेकायदा आहे. हे बेकायदेशीर बांधकाम असून, ते निष्कासित करणे नियमांतर्गत ठरत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६चे कलम ४५नुसार दंड आकारणी करणेबाबतची कार्यवाही तहसीलदार जुन्नर यांनी करावी.
