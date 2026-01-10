अपक्ष बंडखोरांमुळे नेत्यांची डोकेदुखी वाढली
घरातील उमेदवारांमुळे नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला
अनेक प्रभागांत परस्पर विरुद्ध लढती; बंडखोरांमुळेही डोकेदुखी वाढली
अमोल शित्रे ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १० ः राज्यात व केंद्रात सत्तेत असलेले अनेक पक्ष पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीमध्ये स्वबळावर लढत आहेत. भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असा थेट सामना रंगला आहे. शिवसेनेनेही ६९ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. रिपल्बिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पाच उमेदवार भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. शिवाय, अन्य पक्षांच्या नेत्यांनीही आपापल्या घरातील उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवले आहेत. त्यांना निवडून आणण्यासाठी विविध पक्षांचे नेते व पदाधिकाऱ्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
महापालिकेच्या ३२ प्रभागांतील १२८ पैकी दोन जागा बिनविरोध काढण्यात भाजपला यश आले. उर्वरित १२६ जागांसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादीत जवळपास सर्वच जागांवर थेट लढत आहे. शिवसेनेचे दोन्ही गट, काँग्रेस, मनसे तसेच अपक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. अनेक प्रभागांमध्ये काट्याच्या लढती अपेक्षित आहे. निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार याबाबत उत्सुकता आहे. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी आपल्याच घरातील सदस्यांना उमेदवारी दिली आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीत आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी नेत्यांची कसरत सुरू आहे. त्यांच्यावर सर्व जागांवरील उमेदवार निवडून आणण्याचे आव्हान असताना ‘आपल्या’ उमेदवारासाठी ते प्रभागातच ठाण मांडून बसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचे इतर उमेदवार वाऱ्यावर सोडल्याची चर्चा आहे.
नेत्यांच्या नातलग उमेदवारांसमवेतच्या लढती
- प्रभाग ९ ः विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे पुत्र सिद्धार्थ बनसोडे (राष्ट्रवादी) विरुद्ध उमेश खंदारे (काँग्रेस)
- प्रभाग २४ ः खासदार श्रीरंग बारणे यांचे पुत्र विश्वजित बारणे (शिवसेना) विरुद्ध सिद्धेश्वर बारणे (भाजप)
- प्रभाग २४ ः श्रीरंग बारणे यांचे पुतणे निलेश बारणे (शिवसेना) विरुद्ध गणेश गुजर (अपक्ष, भाजप पुरस्कृत)
- प्रभाग १० ः आमदार अमित गोरेखे यांच्या मातोश्री अनुराधा गोरखे (भाजप) विरुद्ध निलिमा पवार-गायकवाड (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
- प्रभाग ७ ः माजी आमदार विलास लांडे यांचे पुतणे विराज लांडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) विरुद्ध स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष संतोष लोंढे (भाजप)
- प्रभाग २८ ः राष्ट्रवादीचे निवडणूक प्रमुख नाना काटे यांच्या पत्नी शितल काटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) विरुद्ध अनिता काटे (भाजप)
