नागरिकांना सात सेवांचा मिळणार लाभ
पुणे, ता. १० : जिल्हा परिषदेने आगामी दीडशे दिवसांचा कृती कार्यक्रम निश्चित केला आहे. या कालावधीत नागरिकांना विविध शासकीय सेवा अधिक सुलभ व वेळेत उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत ग्रामपंचायत, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण तसेच आरोग्य विभागाशी संबंधित सेवा प्रभावीपणे पुरविण्याचे उद्दिष्ट या कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या ‘आपले सरकार’ या ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या विविध सेवांसाठी नागरिकांना अर्ज करता येणार आहे. याबाबतची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिली आहे. या सुविधेमुळे नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. अर्जाची सद्यःस्थिती तपासणे तसेच आवश्यक दाखले निश्चित कालावधीत मिळविणे सुलभ होणार आहे.
उपक्रमामुळे नागरिकांचा वेळ आणि आर्थिक खर्च वाचणार असून, सेवा वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती आणि विश्वासार्हता वाढेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना या सुविधेचा मोठा लाभ होणार आहे. प्रशासकीय कामकाजात डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर वाढण्यास यामुळे चालना मिळणार आहे. ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ या शासनाच्या संकल्पनेनुसार नागरिक केंद्रित सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी जिल्हा परिषद सातत्याने प्रयत्नशील आहे. ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील या सेवांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल
सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. नागरिकांना या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अर्जासह सर्वच प्रक्रिया नागरिकांना ऑनलाइन करणे शक्य होणार आहे. परिणामी ज्या नागरिकांना प्रवास करता येणे शक्य नाही, मात्र कागदपत्रांची आवश्यकता आहे अशा व्यक्तींना या सुविधेचा अधिक फायदा होऊ शकतो, असेही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
या सुविधा मिळणार
दाखला.........कालमर्यादा
जन्म नोंद.........सात दिवस
मृत्यू नोंद.........सात दिवस
विवाह नोंद.........सात दिवस
दारिद्र्य रेषेखालील.........सात दिवस
ग्रामपंचायत येणे बाकी नसल्याचा.........पाच दिवस
नमुना आठचा उतारा.........पाच दिवस
निराधार असल्याचा.........वीस दिवस
