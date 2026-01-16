प्रभाग २१ ते २५
प्रभाग २१ राष्ट्रवादी
85683
निकिता कदम
संदीप वाघेरे
प्रियांका कुदळे
हिरानंद ऊर्फ डब्बू आसवानी
---
प्रभाग २१ भाजप
85687
मोनिका निकाळजे
गणेश ढाकणे
उषा वाघेरे
नरेश पंजाबी
------------------
प्रभाग २२ भाजप
85738
निता पाडाळे
कोमल काळे
विनोद नढे
हर्षद नढे
प्रभाग २२ राष्ट्रवादी
85745
मोनिका नढे
उषा काळे
मच्छिंद्र तापकीर
संतोष कोकणे
---
प्रभाग क्रमांक २३ भाजप
85748
मनीषा पवार
तानाजी बारणे
सोनाली गाडे
अभिषेक बारणे
प्रभाग २३ राष्ट्रवादी
85753
मालिका साकळे
विशाल बारणे
योगिता बारणे
प्रवीण बारणे
२३ अ
कांचन जावळे (अपक्ष)
10244
२३ क
संतोषी पवार (शिवसेना)
10245
---
प्रभाग २४ अ
सिद्धेश्वर बारणे (भाजप)
10235
---
२४ ब
शालिनी गुजर
भाजप पुरस्कृत
10236
-----
प्रभाग २४ क
माया बारणे (राष्ट्रवादी)
10237
--
२४ ड
निलेश बारणे (शिवसेना)
10239
---
२५ अ
विक्रम वाघमारे
10231
कुणाल वाव्हळकर
10228
२५ ब
रेखा भुजबळ
10229
२५ क
चित्रा वाघमारे
10232
२५ क
श्रुती वाकडकर
10233
२५ ड
राहुल कलाटे
10227
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.