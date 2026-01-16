प्रतिक्रिया
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कामासाठी मी राज्यभरात फिरत होतो. पिंपरी चिंचवड शहरात जनतेने दिलेला कौल मान्य आहे. प्रभाग क्रमांक नऊमधून सिद्धार्थ याचा माझा मुलगा म्हणून नव्हे तर राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता या नात्याने विजय झाला. त्याबद्दल त्याचे आणि प्रभागातील सर्व मित्र परिवाराचे मनःपूर्वक आभार.
- अण्णा बनसोडे, उपाध्यक्ष, विधानसभा
---
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत शिवसेना मोठ्या ताकदीने लढली. भाजपबरोबर युती न करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर उमेदवार उभे करण्यासाठी कमी अवधी मिळाला. त्यामुळे जागा कमी मिळाल्या, मात्र आमच्या उमेदवारांनी ताकदीने लढत दिली. शेवटपर्यंत संघर्ष करीत यश मिळविले.
- श्रीरंग बारणे, खासदार, शिवसेना
---
आम्ही ही निवडणूक विकासाभिमुख हिंदुत्वाच्या मुद्यावर लढवली. स्वाभिमानी पिंपरी चिंचवडकर भाजपच्या पाठीशी बहुमताने उभा राहिला आहे. विरोधकांनी केलेल्या बिनबुडाच्या आरोपांना ही चपराक आहे. आगामी काळात शहराच्या शाश्वत विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली समर्पित भावनेतून काम करण्यासाठी मी व माझे सहकारी कटिबद्ध आहोत. या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करतो आणि स्वाभिमानी पिंपरी चिंचवडकर म्हणून एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन करतो.
- महेश लांडगे, आमदार, भाजप
---
लोकसभा, विधानसभेला नेत्यांना मोठ्या मतांनी विजयी केले. आताची निवडणूक कार्यकर्त्यांची होती. जनतेने साथ दिली. खऱ्या अर्थाने कार्यकर्ता विजयी झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या कार्याचा हा विजय आहे.
- उमा खापरे, आमदार, भाजप
---
पक्षाने दिलेला विश्वास सुज्ञ मतदारांमुळे सार्थ ठरला आहे. विरोधकांनी विकासाच्या विरोधात निवडणूक लढवली, मात्र नागरिकांनी विकासाचे व्हीजन स्वीकारले. भाजपच्या माध्यमातून ही विकासाची घोडदौड आता कायम राहणार आहे. आगामी काळात नियोजन, व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी अशी त्रिसूत्री वापरून शहराच्या विकासाचा आलेख उंचावत नेणार आहे.
- शंकर जगताप, आमदार, भाजप
---
निवडणूक केवळ भाषणांवर नव्हे तर अभ्यास, नियोजन आणि कार्यकर्त्यांच्या शिस्तबद्ध मेहनतीवर जिंकली जाते. प्रत्येक प्रभाग वेगळा असतो. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागासाठी स्वतंत्र रणनीती आखली जाते. पिंपरी चिंचवडचा विजय म्हणजे जबाबदारी वाढली आहे. आता लोकांनी दिलेल्या विश्वासाला विकास, पारदर्शकता आणि वेगवान निर्णयांच्या माध्यमातून न्याय देणे, हेच आमचे ध्येय आहे.
- अमित गोरखे, आमदार, विधानपरिषद, भाजप
---
पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा निकाल हाती आला. लोकशाहीचा विजय झाला. पुढे काम करत राहू.
- सचिन चिखले, शहरप्रमुख, मनसे, पिंपरी चिंचवड
-----
