गुलाल, भंडाऱ्याची उधळण, ढोल-ताशांचा गजर

पिंपरी, ता. १६ : मतमोजणी केंद्राबाहेर कार्यकर्त्यांकडून प्रत्येक फेरीनंतर होणारा जल्लोष, फेरीनिहाय मतांमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे उमेदवारांमध्ये वाढणारी धाकधुक आणि पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात शुक्रवारी (ता.१६) महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १६, १७, १८ आणि २२ चा निकाल चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर येथे जाहीर झाला. निकालानंतर कार्यकर्त्यांनी उमेदवारांना खांद्यावर घेऊन गुलाल, भंडारा उधळून एकच जल्लोष केला. यावेळी फटाक्यांची आतषबाजी आणि ढोल-ताशांच्या गजरात विजयी उमेदवारांच्या मिरवणुका काढल्या.
निवडणूक अधिकाऱ्यांची आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांची मतपेट्या घेऊन येण्याची सकाळी सात वाजल्यापासूनच धावपळ सुरू होती. सकाळी आठनंतर प्रभागनिहाय मतपेट्यांचे निवडणूक कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटप करण्यात आले. उमेदवार आणि कार्यकर्तेही येण्यास सुरुवात झाली. मतमोजणी केंद्रात मोबाइल घेऊन येण्यास मज्जाव केल्यामुळे उमेदवार, कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये वादावादी झाली. अनेक उमेदवारांच्या अर्जावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का नसल्यामुळे पोलिसांनी उमेदवारांनाच मतमोजणी केंद्रात घेण्यास मज्जाव केला. त्यामुळे काहीकाळ तणावाचे वातावरण होते. मात्र, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीनंतर उमेदवारांना मतमोजणी केंद्रात सोडण्यात आले. पावणेदहाच्या सुमारास कर्मचाऱ्यांना शपथ देऊन मतमोजणीला सुरुवात झाली. आधी पोस्टल आणि नंतर ‘ईव्हीएम’मधील मतमोजणीला सुरुवात झाली. फेऱ्या पुढे जात होत्या, तशी उमेदवारांमध्ये धाकधुक वाढत होती.
फेरीनिहाय मतांमध्ये होणाऱ्या बदलामुळे काहींच्या चेहऱ्यावर आनंद, तर काहींच्या चेहऱ्यावर नाराजी दिसत होती. मतमोजणी केंद्रातून फेरीनिहाय उमेदवारांना मिळालेली मते भोंग्यातून जाहीर होताच केंद्राबाहेर थांबलेल्या कार्याकर्त्यांकडून जल्लोष केला जात होता. उमेदवारांच्या नावाने घोषणा दिल्या जात होत्या. विरोधी पक्षांचे उमेदवार समोरासमोर येऊ नयेत, म्हणून पोलिसांनी विविध पक्षांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी कक्ष उभे केले होते. अनेकांनी तर पराभव समोर दिसत असल्यामुळे मतमोजणी सुरू असतानाच काढता पाय घेतला. तर, काही उमेदवारांनी पहिल्या फेरीपासूनच आघाडी घेतली. ती कायम राखत विजयी गुलाल उधाळला. दुपारी तीननंतर बहुतांश कल स्पष्ट झाल्यानंतर मतमोजणी केंद्राबाहेर गुलाल आणि भंडारा उधळून जल्लोष सुरू झाला. रस्त्यांवर गुलालाचा थर पाहायला मिळाला. डीजेच्या तालावर उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांनी ठेका धरला.
महापालिकेच्या ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग क्रमांक १६, १७, १८ आणि २२ मधील निवडणुकीचा निकाल चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर येथे होता. महापालिकेने पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आला, पण तो मतमोजणी केंद्राबाहेर होता. त्यातही पत्रकारांना निवडणुकीच्या निकालाची माहिती देण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. तेथे लावण्यात आलेले स्क्रीन दुपारी एक वाजेपर्यंत सुरू नव्हते. पोस्टर मतमोजणीची माहिती दुपारी दीड वाजेपर्यंत पत्रकारांना देण्यात आली नव्हती. तसेच फेरीनिहाय मतदानाची माहितीदेखील दोन वाजेपर्यंत देण्यात आली नाही. त्यामुळे या ढिसाळ नियोजनाचा अनुभव सर्वांनाच आला.
