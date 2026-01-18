साहेबांकडील इच्छुकांच्या दादांकडून मुलाखती
पुणे, ता. १८ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या १०५ इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती रविवारी (ता. १८) पुण्यात झाल्या. विशेष म्हणजे, या मुलाखतीच्या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. यावर पक्षाचे जिल्हाध्यक्षांनी शिक्कामोर्तब केले. तर, एकत्रितपणे निवडणूक लढविण्याच्या भूमिकेत असलेले इच्छुक उमेदवार अजित पवार यांची भेट घेण्यासाठी आले होते, असे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी बारामती लोकसभा मतदारसंघातील मुलाखती रविवारी (ता. १८) पुण्यात दुपारी तीन वाजता झाल्या. पुरंदर, दौंड, भोर, राजगड, मुळशी तालुक्यातील मुलाखती झाल्या. बारामती आणि इंदापूर तालुक्यातील उमेदवारांच्या मुलाखती स्वतंत्रपणे होणार आहेत. ३५ जिल्हा परिषद गट आणि ७० पंचायत समिती गणांसाठी अशा १०५ इच्छुकांच्या मुलाखती झाल्या. यावेळी संबंधित गण व गटांतील राजकीय परिस्थिती, निवडून येण्यासाठी काय प्रयत्न करणार, याबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. तसेच, इच्छुकांचे म्हणणेही ऐकून घेण्यात आले. यावेळी सर्व इच्छुक उमेदवारांना जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक घड्याळ चिन्हावर लढावी लागू शकते, अशी शक्यता सांगण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेप्रमाणे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठीही दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन घड्याळ या चिन्हावर शक्यता वर्तवली जात आहे, त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या दक्षिण जिल्हाध्यक्षांनी दुजोरा दिला.
एकत्रित लढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील काही इच्छुक कार्यकर्ते अजित पवारांना भेटायला आले होते. आपल्या पक्षातील कार्यकर्ते अजित पवारांना भेटायला आले म्हणून त्यांचा सहयोगी कार्यकर्ता म्हणून मी येथे आलो आणि चर्चेत सहभागी झालो. काही ठरावीक तालुक्यांमध्ये कार्यकर्ते दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढूया, अशी भूमिका मांडत आहेत. कार्यकर्त्यांच्या इच्छेमुळे काही तालुक्यांमध्ये आम्ही एकत्र लढणार आहोत, तर काही ठिकाणी वेगवेगळे लढणार आहोत.
- रोहित पवार, आमदार
