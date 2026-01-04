उन्हाळी भुईमूग लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना बियाणे
पुणे, ता. ४ ः राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत एक हजार हेक्टरवर उन्हाळी भुईमूग लागवडीचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले असून, त्यासाठीचे प्रमाणित भुईमूग बियाणे शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदानावर देण्यात येणार आहेत. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर ऑनलाइन सोडत प्रक्रियेद्वारे लवकरच बियाणे वाटप होणार असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी दिली.
जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा उन्हाळी हंगाम अधिक समृद्ध ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बियाणे महामंडळामार्फत (एनएससी) भुईमूग बियाण्यांचा पुरवठा जिल्ह्याला करण्यात येणार आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, तसेच महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
अभियानांतर्गत भुईमूग पिकाची उत्पादकता वाढवणे, सुधारित वाणांचा प्रसार करणे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी पाच वर्षांच्या आतील सुधारित वाणांचे बियाणे शेतकऱ्यांना पूर्ण अनुदानावर वितरित केले जाणार आहे. प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्यास किमान २० गुंठ्यांपासून कमाल एक हेक्टर क्षेत्राच्या लागवडीपुरतेच बियाणे मिळणार असून, त्यासाठी अॅग्रिस्टॅकवर नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील भोर, खेड, आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर, दौड, बारामती, पुरंदर आणि इंदापूर या नऊ तालुक्यांत तालुकास्तरावर बियाणे वितरण केले जाणार आहे. लाभार्थी निवड प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवरील ऑनलाइन अर्जाद्वारे होणार असल्याचेही काचोळे यांनी सांगितले.
