एकल महिलांसाठी पुन्हा शिबिरे
पुणे, ता. २१ : जिल्ह्यातील एकल महिलांना शासकीय योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुन्हा एकदा विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आचारसंहितेमुळे काही काळ थांबलेली ही प्रक्रिया आता जोमाने सुरू करण्यात येणार असून, प्रत्येक तालुक्यात शिबिरे घेऊन एकल महिलांपर्यंत योजनांची माहिती आणि प्रत्यक्ष लाभ पोहोचविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
राज्यात पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने एकल महिलांची स्वतंत्र माहिती संकलित करून सर्वेक्षण राबविण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या संकल्पनेतून महिला व बालकल्याण विभागामार्फत ‘माझे अस्तित्व’ हा विशेष प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून एकल महिलांचे सबलीकरण करून त्यांना शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून यापूर्वी विविध ठिकाणी ८७ शिबिरांचे आयोजन केले होते. या शिबिरांद्वारे २४ हजार ४०३ एकल महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्यात आला. महिला व बालकल्याण विभागाच्या पुढाकारातून आयोजित या शिबिरांमध्ये आरोग्य, कृषी, सामाजिक सुरक्षा, स्वयंसहाय्यता गट आदी विविध योजनांची माहिती देऊन तत्काळ नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यासाठीही शिबिरांच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जाणार आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेने जिल्हाभरात एकल महिलांचे व्यापक सर्वेक्षण हाती घेतले होते. या सर्वेक्षणात एक लाख नऊ हजार एकल महिलांची नोंद झाली. याशिवाय २८ हजार ७६१ महिलांना आरोग्य तपासणी व मोफत उपचारांची गरज असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निश्चित केले आहे.
एकल महिलांसाठी पुन्हा एकदा काही दिवसामध्येच शिबिरांचे आयोजनाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. एकल महिलांसाठी हे शिबिरे फायदेशीर ठरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिवाय यापूर्वी झालेल्या शिबिरांचा अभ्यास करून आणखी काय बदल करता येईल, याबाबतही विचार केला जाणार आहे.
- आनंद खंडागळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग
