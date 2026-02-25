नृत्य, पोवाड्याच्या सादरीकरणातून हातवे खुर्दला शिवकाल जीवंत
नसरापूर, ता. २५ : हातवे खुर्द (ता. भोर) येथील शिवजयंती सोहळा मिरवणूक, विद्युत रोषणाई आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या रेलचेलीमुळे लक्षवेधी ठरला. बाल मावळ्यांनी नृत्य, पोवाडे, भाषणांच्या सादरीकरणातून शिवकाल जीवंत केला. शिवरायांच्या जयघोषाने शिवभक्तांनी आसमंत दणाणून सोडला होता. यामुळे अवघे गाव शिवमय झाले होते.
किल्ले रोहिडेश्वर येथून शिवज्योतीचे आगमन झाल्यानंतर काढलेल्या भव्य मिरवणुकीत अबालवृद्ध सहभागी झाले होते. यावेळी फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. मिरवणुकीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे मान्यवरांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले.
कार्यक्रमास उपस्थित राहून जिल्हा परिषद सदस्य विक्रम खुटवड, पंचायत समिती सदस्या तृप्ती खुटवड, पंचायत समिती सदस्य विशाल कोंडे आदींनी कार्यकर्त्यांचे कौतुक केले. यावेळी तंटामुक्ती अध्यक्ष भानुदास खुटवड, पोलिस पाटील विजय खुटवड, सरपंच संगीता खुटवड, उपसरपंच विकास खुटवड, नथू खुटवड तसेच हातवे पंचक्रोशीतील नागरिक उपस्थित होते.
सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समिती तसेच हातवे ग्रामस्थांनी शिवजयंती महोत्सवाचे यशस्वीपणे नियोजन केले होते. दत्तात्रेय खुटवड यांनी सूत्रसंचालन तर ॲड. सागर खुटवड यांनी आभार मानले.
