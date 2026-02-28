जिल्ह्यात राजकीय हालचालींना वेग
पुणे, ता. २८ : जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापती व उपसभापती पदांसाठी ९ मार्चला निवडणुका होणार असल्याने जिल्ह्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे
जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या १४६ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सर्वाधिक ९० जागांवर विजय मिळविला आहे. भाजपचे २८ सदस्य विजयी झाले असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने १२, शिवसेनेने १०, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने चार तर दोन अपक्ष सदस्य निवडून आले आहेत. १३ पैकी ८ पंचायत समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असून त्यांच्या पक्षाचे सभापती-उपसभापती होणार आहे. आंबेगाव, शिरूर, मावळ, मुळशी, हवेली, पुरंदर, वेल्हे, बारामती आणि इंदापूर पंचायत समितींमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सभापती व उपसभापती पदांवर राष्ट्रवादीचे उमेदवार निवडून येतील. मात्र, जुन्नर, खेड, दौंड आणि भोर येथील चित्र रंगतदार आहे. जुन्नरमध्ये शिवसेना आघाडीवर असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसही मजबूत स्थितीत आहे. भोरमध्ये राष्ट्रवादी व भाजपचे समसमान सदस्य असल्याने तेथे राजकीय समीकरणे निर्णायक ठरणार आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या सूचनेनुसार, २० मार्चपूर्वी पहिली सभा घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी १३ उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पीठासन अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्रशासनानेही मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाकडे लक्ष कायम
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. १७ मार्चला ही निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित आहे, त्यामुळे मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ७३ पैकी ५१ गटांमध्ये विजय मिळवला आहे. मात्र, पक्षांतर्गत इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने अंतर्गत चुरस वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
