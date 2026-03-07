चाकण परिसरात परप्रांतियांकडून धुळवडीनिमित्त रंगाची उधळण
चाकण, ता. ७ : चाकण व औद्योगिक वसाहत परिसरात यंदा धुळवडीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात परंपरेनुसार साजरा करण्यात आला. परप्रांतीय कामगारांनी एकमेकावर रंगाची उधळण करत रंगाने भरलेले फुगे टाकत धुळवडीचा आनंद साजरा केला.
चाकण औद्योगिक वसाहतीमुळे देशभरातून येथे स्थायिक झालेल्या परप्रांतीय कामगारांनी रंग एकमेकावर टाकून जल्लोष केला. सकाळपासूनच विविध चौक, पुणे-नाशिक महामार्ग, चाकण-तळेगाव, चाकण-शिक्रापूर मार्ग तसेच कामगार वसाहतींमध्ये रंगांची उधळण सुरू होती. महिला, तरुणी ही सामील झाल्या होत्या. ढोल-ताशे, डफडी वाद्यांच्या गजरात तरुणाईने नाचत-गाणी गात एकमेकांना रंग लावून धुळवडीचा आनंद लुटला.
गेल्या काही वर्षांत चाकण औद्योगिकदृष्ट्या वेगाने विकसित झाले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड आदी राज्यांतील कामगार मोठ्या संख्येने येथे वास्तव्यास आहेत. धुळवडीत परप्रांतियांनी पारंपरिक पद्धतीने सण साजरा करत स्थानिकांनाही सहभागी करून घेतले.
दरम्यान, पोलिस प्रशासनानेही धुळवडी दरम्यान कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. मुख्य चौकांत पोलिस तैनात करण्यात आले होते. दरम्यान, एका दुचाकीवर तीन-चार तरुण बसून फिरत होते. त्यांच्यावर वाहतूक पोलिस विभागाने कारवाई केली. धुळवडीनिमित्ताने चाकण व परिसरात शांत वातावरण होते, असे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र कदम, संजय सोळंके यांनी सांगितले.
